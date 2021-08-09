09.08.2021, 15:55
Труп в детском саду, маньяки и похититель, вдохновившийся романом Акунина. Открываем тайны самого криминального района Риги(2)
Фото: Delfi.lv
Пурвциемс – самый населенный район Риги – в последние годы стал спокойнее, хотя там по-прежнему много квартирных краж и угонов машин. Именно здесь весной 2021 года произошло одно из последних громких и пока не раскрытых преступлений — убийство футбольного агента Романа Беззубова. В 2004 году бывший полицейский ради выкупа похитил в Пурвциемсе, а позже убил школьника. В 2005 году на ул. Дзелзавас средь бела дня во время нападения застрелили двух инкассаторов. А в недалеком прошлом этого района можно обнаружить и совсем мрачные страницы. Delfi вспоминает криминальную историю Пурвциемса.