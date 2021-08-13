Чего не стоит говорить мужчине? Юлия Смоли делится своим рецептом крепких отношений

1. Никогда не сравнивайте своего мужчину в сексуальном плане. Фраза "мне совсем не важен размер" может стать последней в ваших отношениях. Вроде бы вы и не соврали, но и он почему-то не оценил ваших откровений.

2. "Вечно у тебя всё через… (одно место)". Такой фразой вы точно отобьете любое желание делать что-то для вас в будущем. Вы же понимаете, что таким образом точно не перевоспитать?

3. "А я говорила!" Ещё одна фраза, которая скорее действует на нервы, чем чему-то учит. Поверьте, он прекрасно помнит, что вы говорили. Он больше вынесет урок, если вы не тыкнете его носом в неудачу.

4. "У нас не будет секса, пока…" Уясните один момент, если вам не хватает внимания, а ему не хватает секса, то начните с секса, а потом получите от него и внимание. Мужчины так устроены, им надо сначала удовлетворить физические потребности, а потом они могут заботиться о вас и сюсюкаться с вами.

5. "Твои родственники меня достали". Вы правда хотите, чтобы он находился между двух огней? Вы взрослая и зрелая женщина, надо уметь быть дипломатом и строить отношения с родственниками самой.

6. "Как меня достали твои увлечения!" (рыбалка, охота и тд). Вы хотите, чтобы ваш муж сидел дома рядом с вами? Чтобы у него не было интересов (или вы были его главным интересом)? А вы не будете его потом за это пилить и меньше уважать, из-за того, что он ничего не хочет и ни к чему не стремится?

7. "А вот муж у подруги … заботится, цветы дарит постоянно". Никогда никого нельзя ни с кем сравнивать. Вы живёте вашей жизнью, в вашей семье и в вашей конкретной ситуации. Что там у Пети или Вовы вас не должно касаться. Не будьте вы такими синеглазками, люди показывают лучшую сторону их отношений, за кадром может оставаться много чего.

8. Не отчитывайте вашего мужчину, тем более на людях. Так вы унижаете его в глазах окружающих, да и в его собственных.

9. "Поступи как мужик". Такой фразой вы даете понять своему мужчине, что его поступки не достойны звания мужчины.