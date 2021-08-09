"Делаете детей? Так доделывайте их до конца!" Блогер RusDelfi рассуждает о воспитании и круговороте "ненастоящих" мужчин в природе

Женский мир сошел с ума. В газетах, женских журналах, особенно на женских форумах слышен женский стон: нет настоящих мужчин, на которых можно опереться в жизни и которые будут каменной стеной для хрупких и нежных женщин.

Рассмотрим этот вопрос поподробнее. Что же хочет практически каждая женщина? Она хочет принца на белом коне, красивого, молодого миллионера, который только и думает о том, как осчастливить ее. И эти розовые мечты воспитываются в девочках с самого начала их жизни, но к большому сожалению, жизнь очень далека от воздушных замков, о которых мечтают девушки.

И действительно, и кинематограф, и романы, и медиа показывают слишком идеализированный образ мужчины, которого в реальной жизни практически невозможно найти. В фильмах и сериалах зачастую можно заметить схожесть сюжетов, начиная с Золушки и заканчивая известным американским фильмом ”Красотка”, где девушка встречает принца и обретает счастливую, беззаботную жизнь. Девушки с чересчур завышенными требованиями к мужчинам все ждут чуда, читают книги по типу ”как выйти замуж за миллионера”, что в итоге приводит их к одиночеству. В последствии может и вовсе появиться ненависть к мужчинам, и если у такой женщины будет сын, то возможно, он будет единственной отрадой для нее. Именно ему уйдет вся любовь, и как раз она и превратит его в так называемого ”ненормального мужчину”.

Вы спросите, при чем же тут любовь? Разве материнская любовь может погубить или испортить? Чрезмерная может. В основном, у большинства женщин развит материнский инстинкт, который порой довлеет над разумом. Я ни в коем случае не говорю, что материнский инстинкт - это что-то плохое. Нет, даже напротив, без него, возможно, не было бы и человечества, но когда женщина перестает контролировать свои эмоции и чувства, давая им победить разум, то тут и наступает та грань, которая в прямом смысле слова портит не только мальчиков, но и девочек (но так как эта конкретная статья направлена на мужскую половину, то женскую я затрону в следующий раз).