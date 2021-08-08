Тропические комары наступают? 33 эстонских вида комаров и их ученый адвокат

”Я адвокат насекомых!” — с этих слов энтомолог Урмас Тартес зачастую начинает свои лекции.

В то время как весь мир проклинает кровососущих насекомых и выдумывает новые способы их умерщвления, кто-то все-таки должен встать на их защиту. Так считает Урмас Тартес. ”Сам по себе комар не виноват в том, что он служит переносчиком болезни. Он и понятия об этом не имеет”, — отмечает он.

Недавно латвийский энтомолог Волдемарс Спунгис дал следующую рекомендацию через местную прессу: первому комару — дорога! То есть пусть лучше первый сезонный комар вас все-таки укусит.

Тартес хвалит коллегу и говорит, что это очень дельный совет.