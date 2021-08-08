Украина не смогла обойти Косово в медальном зачете Олимпиады

На счету желто-синих одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Любопытно, что у идущей на 43-м месте национальной команды Косово всего две медали, но обе — золотой пробы.

В оставшихся соревнованиях украинские спортсмены не принимают участия, поэтому обойти косовар в командном зачете им уже не удастся.

Лидирует в общем зачете команда США (38-39-33), второе место занимает Китай (38-31-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17).

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