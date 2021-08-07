07.08.2021, 15:54
"Железным человеком" в Таллинне признан немец Том Гогенадль(47)
В субботу и воскресенье в Таллинне по всему городу проходят соревнования Ironman. Cпортсмены стартовали с заплыва в озере Харку, затем проехали 180 километров на велосипеде, а завершилось все марафоном на 42 км.
Спустя 8 часов и 28 минут к финишу первым прибыл немец Том Гогенадль.
Второе и третье место заняли британцы — Мэттью Бруук и Джеймс Эллис.
Первым из эстонцев финишную черту пересек Матт Раммо, у него 17 место.
Несмотря на ужасную погоду, дождь и ветер, жители Таллинна активно поддерживают спортсменов. Многие выстроились вдоль трассы и всячески подбадривали триатлонистов.
Cмотрите галерею с мероприятия: