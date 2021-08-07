43-летний таксист из Хельсинки осужден за многочисленные изнасилования – младшей жертве было всего 16 лет

Уездный суд Хельсинки сегодня вынес приговор по делу 43-летнего таксиста, которого обвиняли во многочисленных сексуальных преступлениях. Суд приговорил обвиняемого к тюремному сроку длиной шесть лет и три месяца в общей сложности за 18 различных преступлений, совершенных в отношении четырех разных женщин.

Клиентки садились в такси, которым управлял преступник, в основном в позднее время. Самой младшей из жертв на момент совершения преступления было всего 16 лет. В ходе поездки водитель предлагал жертвам алкоголь и другие наркотики, выбирая преимущественно женщин, уже находившихся в состоянии опьянения. Часть преступлений была совершена непосредственно в такси. Некоторых жертв преступник увозил в квартиру, расположенную за пределами Хельсинки.

Согласно обвинению, преступления начались в 2019 году и продолжались до этого времени.

Мужчина был осужден за несколько изнасилований, принуждение к сексуальному взаимодействию, наркотические преступления и распространение порочащих достоинство материалов.

Преступник отрицал свою вину в отношении сексуальных преступлений.

По словам полиции, всплывшие случаи — лишь вершина айсберга, и у таксиста могут быть и другие жертвы. Расследование по-прежнему продолжается.