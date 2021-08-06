Последняя историческая ошибка Каи Каллас

Ждать тут чего-то разумного не приходится. Беспокойство вызывает то, что некомпетентное и плохое правительство позволило таким образом собрать оппозиции пропагандистские очки. Политика и риторика ЭКРЕ более не предполагает никаких иллюзий. И если говорить об их желаниях, касаемо существующего правительства, они бы хотели получить ещё более некомпетентное руководство страной. По мере того, как это продолжается, будет подготовлен путь для возвращения EKRE к власти и, в худшем случае ещё кресло премьер-министра для их представителя. Бесцельный, разрушительный и вызывающий разногласия в обществе характер их политики уже был ярко продемонстрирован в предыдущем правительстве.

В этом глубоко циничном заявлении Хельме подчеркивает, что причина предложения — неспособность правительства справиться с корона-кризисом и вакцинацией. Разговоры о гражданском неповиновении, которые могут поставить под угрозу здоровье человека, являются самой безответственной политической пропагандой, которую может делать политик, но если вся политика осуществляется только путем провокаций, эскалации и импровизации (как утверждает сам Хельме), то больше ничего не остается.

Кстати, вы заметили, что история с пресловутым гусиным жиром вернулась, когда председатель EKRE Мартин Хельме призвал на прошлой неделе проигнорировать приказ правительства носить защитные маски в общественном транспорте в связи с увеличением показателей короны.

Недооценка кризиса, неверно выбранный стиль общения и неправильные решения привели к поражению самого популистского президента США — Дональда Трампа. Есть много примеров, когда корона-кризис подмял популизм, но есть также много примеров, когда старые партии, которые практиковали традиционную политику, были вынуждены присягнуть на верность новому кризису под давлением правительства из-за недостатка мужества и мудрости. За примерами далеко ходить не надо. Даже Эстония в марте этого года выбилась в "лидеры" по заражениям. И этот факт подтверждает, что мы, как страна, полностью не справились с кризисным управлением.

Первой коронавирусной весной аналитические материалы могут быть прочитаны с акцентом на том, что авторитаризм поднимает голову в тени мер по борьбе с пандемией и что демократия во многих странах может прийти в упадок.

В странах с реальной автократией, таких как Россия и Беларусь, это также имеет место, и те немногие, кто все еще стоял за демократию, уже смотрят на текущую ситуацию с позиции шведов.

Однако в кризисном менеджменте и вакцинации есть в обеих странах царит настоящий

бардак. В странах с контролируемой автократией, где также существует серьезная оппозиция, власти так же не справляются с существующим положением. В Польше и Венгрии, например, оппозиция смогла постепенно улучшить свои позиции, сославшись на крайне плохое управление кризисами.

Тем более странно было читать интервью премьер-министра Эстонии Кайи Каллас газете Financial Times накануне Дня летнего солнцестояния, где она предупредила, что кризис Covid-19 может нанести длительный ущерб западным либеральным демократиям, принявшим

авторитарные меры во время пандемии. Кая Каллас вдруг обнаружила, что ограничения на свободное перемещение товаров слишком медленное, несмотря на то, что доля вакцинаций увеличилась. Критика Каллас была адресована в первую очередь в сторону Финляндии, которая никак не хотела ослаблять ограничения.

Однако именно Финляндию сегодня следует использовать в качестве примера, когда речь идет о борьбе с корона-кризисом и о соответствующей коммуникацией с населением страны. Это также подтверждается тем фактом, что хотя население Финляндии в четыре раза больше, чем население Эстонии, у них все еще на четверть меньше людей, умерших в результате коронавируса, чем у нас. Оценивая статистику пандемии, мы можем сказать, что те страны, которые разумно ввели ограничения и эффективно провели вакцинацию, успешно справились с этим кризисом.

Сегодня Эстония не входит в число этих стран, и при некомпетентном руководстве карты разыгрываются в пользу EKRE, лидеры которой используют любую возможность, чтобы накалить политическую ситуацию в Эстонии приумножить собственные бенефиты, в ущерб всей стране. Сегодняшнему правительству, Партии реформ, пора начать думать, что правительство — это нечто большее, чем просто министр, который утром идет на работу и вечером возвращается домой.

Оценивая шаги, предпринятые правительством, необходимо признать, что в дополнение к давно утраченному мировоззрению Партия реформ больше не может предоставлять услуги государственного управления на высоком уровне. Если это отношение не изменится и не будет правительства с хорошо продуманными и дальновидными амбициями, ультраправые вернут себе власть, и это будет последняя историческая ошибка нынешнего правительства и его премьер-министра.