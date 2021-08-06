Управа Ласнамяэ: терминал Rail Baltica должен считаться с интересами местных жителей

По заказу управы района Ласнамяэ архитекторы из Таллиннского центра градостроительных компетенций подготовили видение того, каким образом будущий терминал Rail Baltica в Юлемисте изменит городскую среду вокруг домов по Петербури теэ, 4, 6 и 14, расположенных в непосредственной близости от будущего терминала.

”Строительство терминала Rail Baltica окажет значительное влияние на жизнь проживающих неподалеку людей. Наша задача — максимально учитывать интересы местных жителей. Мы обсудили с ними специально подготовленный эскиз и по результатам дискуссии можно сказать, что людей действительно волнуют вопросы приватности, шума, потенциальной вибрации от движения составов и ее влияния на состояние жилых домов. Поэтому город Таллинн и команда Rail Baltica должны уделять внимание этим вопросам и вовлекать жителей на всех этапах планирования, чтобы будущий терминал создал минимальный дискомфорт для их жизни”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Планируется не только создать привлекательное современное городское пространство, но и при этом обеспечить местным жителям приемлемый уровень приватности и свести к минимуму связанные с созданием терминала неудобства. Также будут обеспечены удобные соединения с будущим терминалом и остановками общественного транспорта возле него.

Планируется, что трамвайная линия от Т1 сместится ближе к жилым домам. Из-за этого между идущей по специальному углублению трамвайной линией и жилыми домами появится высокая плитняковая стена высотой 1,5-4 м, на которой будут высажены ползучие растения. С южной стороны от небольшого жилого квартала появится изящная и функциональная лестница, которая позволит пешеходам, людям с пониженной мобильностью и пожилым удобно попадать на будущую остановку. Лестница также будет оборудована пандусом, что позволит удобно передвигаться с велосипедами и родителям с колясками.

Единый терминал Rail Baltica в Юлемисте планируется построить к 2025 году.