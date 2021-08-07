Расмусу Меривоо стоило сказать себе "Горшочек, не вари!": киноблогер раскритиковал новый эстонский фильм

Фильмы по национальной мифологии — довольно благодарное дело. Кто лучше знает национальную мифологию, кроме её носителей, так что лепить можно почти всё, что угодно, особенно с учётом того, что и носители мифологии из неё вырастают (в смысле этноса) и забывают. В общем, бери рамки и впихивай туда то, что подходит для решения задач.

И Расмус Меривоо берёт и впихивает. Но ему, видимо, кажется, что горшочек способен вместить ещё немного каши, и ещё немного, и ещё немного. Точнее, не каши в единственном числе, а вообще самых разных блюд, которые, в результате перемалывания в этом маленьком котле, превратятся во что-то блендированное и оттого ещё более прекрасное.

Не превращаются. В какой-то момент Расмусу Меривоо стоило сказать себе ”Горшочек, не вари!” и перестать пихать ингредиенты. Получилось немного ту мач для хорошей чёрной комедии. Когда бабушка-кратть буквально выполняет приказ волостного старейшины и делает из чиновников пиццу в прямом смысле слова, это ок. Когда священник, в как всегда прекрасном исполнении Яана Ууспыльда, изгоняет дьявола при помощи подручных средств и доброго слова, это тоже ещё куда ни шло. Но американский вертолёт, какие-то непонятные русскоязычные среднеазиатские мальчики-хакеры, седовласый непонятно кто (господь Бог?), охотящийся за заветной книгой, и переселяющийся в виртуальное пространство кратть (почему? ничто вроде не предвещало) — это немного перебор. Ну, так показалось, по крайней мере. Известная ещё с древнего мира формула — не умеешь закончить на имеющемся материале — присобачивай бога из машины. В нашем случае, вертолёта.