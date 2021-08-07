Расмусу Меривоо стоило сказать себе "Горшочек, не вари!": киноблогер раскритиковал новый эстонский фильм
Фильмы по национальной мифологии — довольно благодарное дело. Кто лучше знает национальную мифологию, кроме её носителей, так что лепить можно почти всё, что угодно, особенно с учётом того, что и носители мифологии из неё вырастают (в смысле этноса) и забывают. В общем, бери рамки и впихивай туда то, что подходит для решения задач.
И Расмус Меривоо берёт и впихивает. Но ему, видимо, кажется, что горшочек способен вместить ещё немного каши, и ещё немного, и ещё немного. Точнее, не каши в единственном числе, а вообще самых разных блюд, которые, в результате перемалывания в этом маленьком котле, превратятся во что-то блендированное и оттого ещё более прекрасное.
Не превращаются. В какой-то момент Расмусу Меривоо стоило сказать себе ”Горшочек, не вари!” и перестать пихать ингредиенты. Получилось немного ту мач для хорошей чёрной комедии. Когда бабушка-кратть буквально выполняет приказ волостного старейшины и делает из чиновников пиццу в прямом смысле слова, это ок. Когда священник, в как всегда прекрасном исполнении Яана Ууспыльда, изгоняет дьявола при помощи подручных средств и доброго слова, это тоже ещё куда ни шло. Но американский вертолёт, какие-то непонятные русскоязычные среднеазиатские мальчики-хакеры, седовласый непонятно кто (господь Бог?), охотящийся за заветной книгой, и переселяющийся в виртуальное пространство кратть (почему? ничто вроде не предвещало) — это немного перебор. Ну, так показалось, по крайней мере. Известная ещё с древнего мира формула — не умеешь закончить на имеющемся материале — присобачивай бога из машины. В нашем случае, вертолёта.
А начиналось всё мило и по-домашнему. Оставленные родителями бабушке дети на какой-то день их пребывания понимают, что жизнь пенсионерки — совсем не сахар, постоянно нужно что-то делать по дому, и, случайно наткнувшись на древнюю книгу с инструкцией, решают изготовить краття, домового, который будет дословно исполнять все приказы, отдаваемые ему хозяином. До тех пор, пока на его очередное требование ”Дай работу!” у хозяина не найдётся новых заданий. Тогда кратть, по причине, известной только национальной мифологии, своего хозяина или хозяйку душит. Натурально, насмерть.
Получилось достаточно весело, причём основная линия умело разбавлена авторами эпизодическими вкраплениями прочих отсылок к современным трендам — прекрасно волостное общество по сохранению заповедных лесов и до кучи искоренению соцсетей, которое размещает свои призывы, естественно, в соцсетях. Прекрасна церемония употребления айяуаски, на которую, оказывается, отправились родители оставленных у бабушки детей, зачем-то соврав всем, что едут за границу на море.
И, в общем, всё бы ничего, но в концовке, увы, на нас сыплется уж совсем какой-то непонятный трэш, местами качество кадра вдруг начинает напоминать любительское кино девяностых или начала нулевых, и как-то всё скомкивается в не очень понятный комок. Точнее, нет, интенция Меривоо понятна, закрутить всё совсем уж до уморительнейшего абсурда, чтобы другого окончания фильма уже было не представить. И таки случае в истории жанра были, вспомним хоть недавнюю казахстанскую прелесть "Жаным, ты не поверишь". У Меривоо конец не очень задался.
Но в целом ребята старались, и у них почти получилось. Так что в виртуальном приложении по оцениванию подобных фильмов им, пожалуй, можно даже поставить три с половиной маленьких краттика по пятибалльной шкале.
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