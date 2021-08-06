Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно по ”санитарному делу”

Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК).

Прокурор просил приговорить Олега Навального к году лишения свободы условно.

Всего по ”санитарному делу” проходят девять человек. Суд уже вынес приговор Любови Соболь и Николаю Ляскину. Соболь назначили полтора года ограничения свободы, запретив покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Аналогичные ограничения наложили на Ляскина сроком на год.

Следствие считает, что фигуранты ”санитарного дела” призывали в соцсетях выйти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Из-за этого, считает СК, в центре Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, что создало угрозу ”массового заболевания людей”.

Помимо Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, по делу также проходят Кира Ярмыш, Мария Алехина, Люся Штейн, Анастасия Васильева, Дмитрий Барановский и Олег Степанов.