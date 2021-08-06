Huawei Freebuds 4 – беспроводные наушники, подстраивающиеся под уши пользователя

Удобство благодаря открытому дизайну

Большинство беспроводных наушников имеют так называемую внутриканальную конструкцию, то есть они вставляются глубоко в ухо с помощью силиконовых наконечников, благодаря чему они очень хорошо поглощают шум и обеспечивают отличный звук. Однако, в отличие от своих предшественников, моделей Freebuds 4i и Pro, новые наушники Freebuds 4 имеют т.н. открытый дизайн («вкладыши»).

Наушники с такой конструкцией опираются на нижнюю часть уха, что делает их использование более удобным. Однако следует учитывать, что уши людей различаются по размеру и форме, что, в свою очередь, влияет на восприятие звука. Новые наушники-капельки Huawei эргономичны, удобны и естественны для ушей.

Наушники Freebuds 4 сверхлегкие – один наушник весит всего 4,1 грамма. Круглый и компактный кейс-зарядка весит 38 граммов.

Во время использования наушниками можно удобно управлять и регулировать, например, громкость звука непосредственно с помощью сенсорных панелей, расположенных на внешней стороне «ножек» наушников. Таким образом, вам больше не нужно искать телефон, чтобы ответить на звонок или завершить его, поскольку все это можно сделать, просто нажав на наушники.

Высокое качество звука благодаря мощному динамику

Качество звука наушников, пожалуй, главный показатель, по которому выбираются и приобретаются наушники.

Сравнение технических характеристик различных беспроводных наушников показывает, что наушники Freebuds 4 имеют динамик большего диаметра, чем другие аналогичные устройства. Размер динамического громкоговорителя (динамика) наушников Freebuds 4 составляет 14,3 мм, благодаря чему наушники обеспечивают звук студийного качества.

Благодаря мощным динамикам наушники обеспечивают частоту звука до 40 кГц, а также воспроизводят приятно гудящие басы.