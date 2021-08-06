Huawei Freebuds 4 – беспроводные наушники, подстраивающиеся под уши пользователя
Удобство благодаря открытому дизайну
Большинство беспроводных наушников имеют так называемую внутриканальную конструкцию, то есть они вставляются глубоко в ухо с помощью силиконовых наконечников, благодаря чему они очень хорошо поглощают шум и обеспечивают отличный звук. Однако, в отличие от своих предшественников, моделей Freebuds 4i и Pro, новые наушники Freebuds 4 имеют т.н. открытый дизайн («вкладыши»).
Наушники с такой конструкцией опираются на нижнюю часть уха, что делает их использование более удобным. Однако следует учитывать, что уши людей различаются по размеру и форме, что, в свою очередь, влияет на восприятие звука. Новые наушники-капельки Huawei эргономичны, удобны и естественны для ушей.
Наушники Freebuds 4 сверхлегкие – один наушник весит всего 4,1 грамма. Круглый и компактный кейс-зарядка весит 38 граммов.
Во время использования наушниками можно удобно управлять и регулировать, например, громкость звука непосредственно с помощью сенсорных панелей, расположенных на внешней стороне «ножек» наушников. Таким образом, вам больше не нужно искать телефон, чтобы ответить на звонок или завершить его, поскольку все это можно сделать, просто нажав на наушники.
Высокое качество звука благодаря мощному динамику
Качество звука наушников, пожалуй, главный показатель, по которому выбираются и приобретаются наушники.
Сравнение технических характеристик различных беспроводных наушников показывает, что наушники Freebuds 4 имеют динамик большего диаметра, чем другие аналогичные устройства. Размер динамического громкоговорителя (динамика) наушников Freebuds 4 составляет 14,3 мм, благодаря чему наушники обеспечивают звук студийного качества.
Благодаря мощным динамикам наушники обеспечивают частоту звука до 40 кГц, а также воспроизводят приятно гудящие басы.
Freebuds 4 - это первые наушники с открытым дизайном, в которых для оптимизации и более равномерной передачи звука используется технология определения формы уха. Функция шумоподавления также адаптирована для каждого пользователя в соответствии с особенностями уха, что выявляется датчиками - режим динамического шумоподавления изменяется так, чтобы звук был ровным для слушателя. Для улучшения качества прослушивания также можно активировать встроенные звуковые эффекты для разных музыкальных жанров – например, усиление низких частот.
Быстрое переключение между разными устройствами
Модель Freebuds 4 имеет аккумулятор емкостью 30 мАч, поэтому наушники можно использовать в течение четырех часов подряд, и это время может быть увеличено до 22 часов с помощью кейса-зарядки. При использовании режима шумоподавления время работы наушников составляет 2,5 часа. Во время передвижения время работы наушников можно продлить на 2,5 часа за счет «быстрой зарядки» за 15 минут в кейсе-зарядке.
Наушники можно удобно подключить через Bluetooth как к устройствам Huawei, так и к телефонам, работающим на других операционных системах, при этом возможно одновременное подключение к двум устройствам. А с помощью дополнительного мобильного приложения HUAWEI AI Life можно управлять десятью последними устройствами, подключенными к наушникам, и мгновенно переключаться между ними.
Также это же приложение позволяет настроить режимы звука и шумоподавления наушников.
Идеально подходят для пользователей, предпочитающих открытый дизайн и наушники с эффективным шумоподавлением
В настоящее время самыми популярными наушниками с открытым дизайном являются модели Apple AirPods 2, Samsung Galaxy Buds Live и HUAWEI FreeBuds 4. Хотя их цены могут варьироваться от страны к стране и от региона к региону, приблизительные цены продажи составляют 126 евро, 229 евро и 179 евро соответственно.
Основываясь на сравнении с другими подобными устройствами, можно сделать вывод, что Freebuds 4 является наиболее подходящим выбором для пользователей, которые ценят хорошее соотношение качества звука, удобства использования и шумоподавления в наушниках.
Аккумулятор: емкость 30 мАч на один наушник (минимально); кейса-зарядки - 410 мАч (мин.)
Вес: 4,1 г для одного наушника; 38 г для кейса-зарядки
Зарядка: около 1 часа для наушников (в кейсе-зарядке); примерно 1 час для кейса-зарядки (проводное питание, без наушников)
Подключение: Bluetooth 5.2
Элементы управления: свайпы, двойное нажатие, нажатие и удерживание
Элемент динамика: 14,3 мм