После пожара на заводе ”Газпрома” цена газа в Европе обновила исторический рекорд

Как сообщает ”Интерфакс”, на бирже ICE Futures ближайший к споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF подскочил до 44,4 евро за 1 тыс. киловатт в час — это 543 долларов за 1 тыс. кубометров. Днем ранее торги закрылись на уровне 525 долларов.

Возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке произошло ночью 5 августа. Здание завода и находившееся в нем оборудование сгорело на площади 2 тыс. квадратных метров. С момента пожара была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

В четверг ближе к вечеру последствия аварии стали заметны за пределами России — началось снижение поставок газа по магистрали ”Ямал-Европа” (проходит через Беларусь и Польшу). Они сократились с 2,1 млн кубометров в час в начале дня до 1 млн кубометров. С началом новых газовых суток поставки выросли до 1,5 млн кубометров. Однако рано трактовать это как увеличение — пока текущий уровень соответствует показателю среднесуточных поставок за предыдущий день. Поставки газа по магистрали ”Северный поток” и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

Завод по подготовке конденсата к транспорту — крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья — расположен недалеко от Нового Уренгоя. Он является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.