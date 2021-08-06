Трогательная сцена в Токио-2020: американский толкатель ядра Райан Краузер после победы показал в камеру записку умершему дедушке

Ларри Краузер, дедушка Райана, сыграл огромную роль в карьере спортсмена. Именно он привел внука в легкую атлетику и помог выбрать дисциплину (сам он в молодости метал копье). Сначала Райан толкал ядро на заднем дворе своего дома, а дедушка наблюдал за ним и давал советы.

Специально для тренировок внука Ларри тщательно обустроил задний двор. Однажды, когда Райан учился в восьмом классе, он так здорово толкнул ядро, что пробил им крышу сарая — ее пришлось ремонтировать самостоятельно.

Позже Ларри стал ездить с Райаном на соревнования и видел все победы внука. После каждого турнира Райан обсуждал выступление с дедушкой и прислушивался к его мнению.

Когда Райан Краузер превратился в мировую звезду в толкании ядра, дедушка начал терять слух. В последний год все их общение свелось к переписке — Райан приходил к дедушке с белой доской, на которой маркером писал сообщения, а Ларри точно так же ему отвечал.

После американского отбора на Олимпиаду-2020 Райан строил планы на Игры и обсуждал тактику с дедушкой. Он очень хотел вернуться из Токио и написать Ларри на доске: ”У нас получилось! Мы выиграли Олимпиаду!”

Но мечта не сбылась — дедушка Ларри умер за день до отлета Райана на Игры в Токио.

Краузер все равно выиграл Олимпиаду (во второй раз подряд) и показал записку всему миру.

”Записку эту я написал за три дня до финала. Тогда мне было очень тревожно, у меня не получалось привести мысли в порядок.

Я еще со школы знал, что какую бы ошибку не допустил, в какой бы кризис не попал — дедушка всегда меня вытянет простыми тренерскими советами.

После олимпийского отбора я пришел к нему с доской. Мы долго говорили о мировом рекорде и Олимпиаде. А за день до вылета в Токио он умер… Эти соревнования стали первыми, когда его не было со мной. И я хотел написать эту последнюю записку тому, кто меня больше всех поддерживал. И когда я ее написал, то почувствовал, что у меня гора свалилась с плеч. А на соревнованиях я чувствовал, что дедушка был рядом со мной”, — рассказал Краузер после победы.