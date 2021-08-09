Фитнес-блогер Юлия Смоли: от углеводов не толстеют!

Даже не знаю, когда и с помощью кого началась вся эта истерика вокруг углеводов. Но куда ни плюнешь — каждый второй сидит на низкоуглеводной диете.

Спросишь, зачем? Ответа не будет, потому что практически никто не знает, зачем. Просто знают одно: углеводы — это зло. От них толстеют.

Однако на самом деле толстеют не от углеводов, а от избытка калорий. Если вы будете на кето-диете переедать и есть больше своей нормы калорий, вы тоже потолстеете, даже без углеводов.

Разберемся в этом вопросе



Углеводы — часть здоровой диеты, по-другому и быть не может.

Давайте грубо разделим углеводы на две части: быстрые и медленные.

Быстрее — это сахар и все то, что моментально всасывается к нам в кровь в виде энергии.

Медленные — это те продукты, которые расщепляются в нашем организме и медленно дают нам энергию в кровь.

И вот теперь главный момент: не надо путать мягкое с теплым!

Боясь углеводов, вы стараетесь исключить их все из своего рациона, однако ограничивать (не исключать!) надо только быстрые углеводы.

Медленные же должны оставаться обязательно в вашем рационе, для того, чтобы давать вам энергию. Они содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению. Именно клетчатка дает вам чувство насыщения.

Чего избегать?



Сочетания "углеводы и жиры" (паста с жирным соусом, пицца, торты и булочки). От цельнозерновой пасты с небольшим количеством оливкового масла или от цельнозернового хлеба вреда не будет.

Употребления углеводов вечером и на ночь. Помните, углеводы — наша энергия. Съели — будьте добры потратить. Поэтому, составляя себе рацион, всегда переносите углеводы на первую половину дня.

В вашем рационе должно быть не больше 20% быстрых углеводов от общего количества. Знаете сколько это в среднем? 200 кал. Это один зефир и 40 г. варенья.

Убирая углеводы вы всего лишь обезвоживаете себя. Каждый грамм углевода держит 4 г воды в нашем теле.