Штаммы коронавируса: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Однако, по мнению японской исследовательской группы, лямбда-вариант отвечает всем критериям, чтобы внести его в список "вызывающих беспокойство". Авторы призывают ВОЗ изменить классификацию лямбда-варианта, аргументируя это тем, что он соответствует всем требованиям для этого: обладает повышенной контагиозностью и устойчивостью к антителам - как и обнаруженный в Индии дельта-вариант, который ВОЗ классифицирует как "вызывающий беспокойство".

Пока что Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) классифицирует лямбда-вариант как "представляющий интерес" или "вариант под наблюдением". В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить.

Однако полученные результаты уже сейчас помогают понять, почему лямбда-вариант стремительно распространяется по Южной Америке. В настоящее время около 90 процентов жителей Перу, инфицированных коронавирусом, заражены именно им. В Чили на него приходится каждое третье новое инфицирование. Лямбда-вариант успел добраться и до Европы : отдельные случаи заражения им наблюдались в Испании , Италии , Великобритании и Германии . На сегодняшний день он обнаружен примерно в 30 странах.

Две другие мутации повышают контагиозность лямбда-варианта, что делает его намного заразнее прочих штаммов. Результаты исследования японских ученых опубликованы в виде препринта и еще не прошли научное независимое рецензирование.

Одна из них обеспечивает этому варианту коронавируса большую по сравнению с другими резистентность к антителам и, как следствие, менее эффективную его нейтрализацию. Иными словами, лямбда-вариант способен лучше уходить от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и выздоровевшие люди защищены от него в гораздо меньшей степени.

C.37. Андский вариант коронавируса. Или просто лямбда-вариант. Впервые заражение им было зафиксировано в Перу в августе 2020 года, но об этой мутации по-прежнему известно сравнительно мало. Тем большую ценность приобретает недавнее исследование ученых из Японии . Одно из главных открытий, сделанных группой исследователей, состоит в том, что им удалось обнаружить три новые опасные мутации, которые содержит в себе спайковый белок варианта лямбда.

Вытеснит ли лямбда-вариант дельта-мутацию?

Является ли лямбда-вариант более опасным, чем дельта, который в настоящее время быстро распространяется в Европе, и удастся ли ему стать доминирующим, вытеснив вариант дельта, пока не ясно - для этого необходимо его дальнейшее изучение. Однако один из авторов исследования, Кей Сато из Токийского университета, предупреждает, что к потенциальной опасности, исходящей от C.37, следует относиться серьезно. Лямбда-вариант может представлять "потенциальную угрозу для человеческого общества", цитирует ученого информационное агентство Reuters.

Насколько быстро этот вариант может распространиться и стать доминирующим, можно увидеть на примере Перу. "В декабре у нас было всего 200 случаев заражения лямбда-вариантом, к концу марта это была уже половина всех проб в Лиме, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей стране", - говорит микробиолог Пабло Цукаяма в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В течение нескольких месяцев он изучал этот вариант. Проведя исследование генома вируса, Цукаяма и его команда из Университета Кайетано Эредиа в Лиме выяснили, что лямбда-варианту "за очень короткое время удалось стать доминирующим в Перу".

При этом он быстро вытеснил все другие мутации, которые в настоящее время все еще классифицируются ВОЗ как более опасные, и даже превалировал над P.1 - гамма-вариантом, который был впервые обнаружен в соседней Бразилии.

Дельта-вариант, лямбда-вариант… Какой станет следующим?

Пабло Цукаяма убежден, что лямбда будет не последним вариантом коронавируса, поразившим Латинскую Америку и весь мир. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы в Латинской Америке появятся новые варианты. Они не обязательно будут более опасными, но, определенно, более заразными", - прдупреждает ученый.

Появление новых вариантов и их распространение - этот способ, который вирусы используют для того чтобы выжить, хорошо известен ученым. Вначале быстро распространяется исходный тип вируса, затем патоген мутирует, пытаясь выжить. До сих пор коронавирус при образовании новых вариантов использовал одну и ту же стратегию: стать более заразным и обойти иммунную защиту. И эта стратегия легко объяснима: по мере увеличения числа вакцинированных и выздоровевших людей коронавирусу становится все труднее находить себе новых "хозяев". Поэтому ученые, в числе которых Пабло Цукаяма, опасаются, что в ближайшие месяцы ВОЗ понадобится еще не одна буква греческого алфавита, чтобы обозначить новые варианты SARS-CoV-2.