Девочки — красивые, мальчики — суровые. Что не так с гендерными стереотипами? Разбираются блогеры RusDelfi

И такое мнение транслируется повсюду: реклама, медиа, идеальные фотографии и отфотошопленные картинки в социальных сетях. Это влияет на людей и провоцирует непринятие или искажённое восприятие себя, провоцирует расстройства пищевого поведения, стресс и прочие проблемы с ментальным здоровьем. Сами по себе эти процедуры неплохие и делать что-то или не делать — выбор каждого. Но когда об этом говорят и навязывают из каждого утюга — это не совсем правильно.

Стандарты красоты. Не замечали, как многого требуют от женщин помимо обычной гигиены? Казалось бы, достаточно принимать регулярно душ и ухаживать за собой, но в современном мире стандарты красоты довольно строги, особенно к тем, кто из них выбивается. Не хочешь краситься, брить тело, худеть и поддерживать идеальную форму, вкалывать ботокс, подправлять то, что ”неидеально”? Ты — странная!

Готовка — нужный навык для всех людей, независимо от пола. Но так как есть стереотип о том, что это женская работа, то и давление о неумении готовить идёт на девушек. Круто, когда девушке готовить в радость, но что делать, если ей не нравится или нет времени? Заказать или купить в магазине готовое? Общество такое часто осуждает, чего не происходит с мужчинами. Существует даже термин ”неоплачиваемый домашний труд” — это стирка, глажка, готовка, уборка. И чаще всего он ложится именно на плечи женщин, ведь традиционно ”женщины — хранительницы очага”. Это сильно урезает время отдыха и добавляет стресса, что отражается на ментальном здоровье, карьерных возможностях и физическом состоянии.

Эту фразу — или что-то подобное — слышали, наверное, все девушки. Стереотип, что каждая девушка хочет ребёнка и должна родить, да побыстрее (а то потом всё — старородящая), подкрепляется не только словами старших, но и некоторыми врачами. ”Вот родишь и все пройдёт” — фраза лживая и даже опасная. Такие высказывания не только уводят фокус с других проблем со здоровьем, но и как бы говорят, что главное в жизни девушки — семья. Это убивает амбиции и мотивацию развиваться. Девушки часто заводят детей в раннем возрасте, "забивая" на учёбу и работу, или же просто не особо стремясь к каким-либо достижениям в карьере. Ведь в то время, как мальчикам покупали книжки про ракеты и говорили, что они могут стать космонавтами, девочкам дарили детские кроватки, а позже, когда те вырастали, спрашивали ”а когда внуки?”.

Ты должен… Что принято требовать от мужчин?



Мальчики не плачут

До сих пор во многих семьях родители говорят детям эту фразу. Нынешнее поколение фактически выросло на подобных стереотипах. Фразы типа ”не показывай никому свою слабость, грусть, эмоции” сами по себе могут быть губительны для психики. Помимо этого такие фразы накладывают табу и прививают чувство стыда за выражение своих чувств или просьбу о поддержке. Что, очевидно, влияет на ментальное здоровье мужчин напрямую. (Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год (это самая последняя глобальная статистика, которую можно найти на эту тему) в мире было совершено около 793000 самоубийств. Большинство — мужчины).

Армия из тебя мужчину сделает (не служил — не мужик)

Если парням это нравится — круто. Проблема в том, что не всем. А на поход в армию настаивает как общество со словами ”не служил — не мужик”, так и государство, которое сделало службу обязательной. Так что идти придётся.

К сожалению, перед армией в Эстонии не проверяется ментальное здоровье на высоком уровне. ”Если ли жалобы?”, — чаще всего единственный вопрос, который задаёт срочнику психолог. Конечно же ”нет жалоб”, у мальчиков же нет этих всех соплей *ирония*. А в новой среде, на фоне стресса морального и физического, все болячки обостряются и часто приводят к плачевным последствиям во время или после службы.

Бьёт — значит любит

А всё начинается с безобидного ”дёргает за косички? Ты ему просто нравишься! Толкает и издевается над тобой? Ты ему просто нравишься!”. А тут уж и рукой подать до ”бьёт — значит любит”. Ведь если с детства внушается, что различные формы насилия и нарушения границ — норма, то люди так и будут думать. И да, дёргать за косички — тоже насилие, если только девочка сама по какой-то причине об этом не попросит. Попадая в абъюзивные отношения, люди будут до конца считать, что дело просто в большой любви, ведь насилие всегда было нормой и оправдывалось и продолжает оправдываться в нашем обществе с самых малых лет. Или буду бить своих детей, как их били когда-то родители. Ведь родители нас любят, а потому воспитывают, как умеют. Насилие есть насилие, а не любовь!

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