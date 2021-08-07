"Здесь любят гриллить": повар рассказала об отношении эстонцев к шашлыку и поделилась фирменным рецептом(11)
Когда я переехала в Эстонию, голова закружилась от обилия шашлыка в магазине. Да, в России тоже продается шашлык, но обычно он появляется в магазинах в начале мая, а в Эстонии лежит на полках круглый год в большом количестве. Здесь любят "грилить" — у всех есть дачи, хутора или друзья, у которых они есть, повсюду площадки для гриля в парках, в общем, созданы все условия.
Я не обошла стороной это шашлычное безумие, у меня даже появился свой любимый магазинный шашлык. Но проблема замаринованного шашлыка в том, что он проводит в маринаде довольно продолжительное время, что не всегда хорошо сказывается на вкусе. Поэтому я люблю мариновать мясо сама. В этом посте я расскажу, что оказывается на моем гриле чаще всего.
Свиная шея. Kaelakarbonaad — отличное мясо, мне нравятся куски с жировыми прослойками, они получаются самыми сочными. Часто бывают в RIMI по акции или можно взять на рынке — почти в два раза дороже, но результат того стоит.
Чем мариновать: раньше мне нравился маринад на основе кефира, я добавляла туда лук, зелень соль и перец. Результат получался очень нежный. Еще вариант маринада — смешать в отдельной миске готовые соусы — барбекю, кетчуп, добавить горчицу, сахар или мед, растительное масло, приправы и специи. Основной принцип — сам маринад должен получиться вкусным — не пересоленным, не слишком кислым, чуть сладковатым. После того, как вкус готовой смеси вам понравится, смешайте маринад с мясом. И самый натуральный вариант: соль-перец, пару луковиц нарезать и помять, чтобы выделился сок, немного кориандра, пару зубчиков чеснока, что-то кислое — пару ложек уксуса или сока лимона, растительное масло, все это перемешать.
Теперь немного лайфхаков. Сколько надо шашлыка на компанию? Полкило на человека — хватит всем за глаза и за уши, возможно, останется на завтрашний день, если вы приехали с ночевкой.
Если у вас есть вакуумный аппарат, очень удобно разложить мясо в пакеты примерно по килограмму и запаять. Так мясо можно удобно хранить, не боясь протечек и каждый раз доставать из холодильника ровно столько, сколько нужно.
Нет холодильника? В RIMI продаются термопакеты, можно отдельно купить пластиковые блоки с хладагентом и положить их заранее в морозилку. Так вы сможете дольше сохранить свежесть мяса в поездке.
Вместо жидкости для розжига углей используйте специальные прессованные торфяные блоки. Эти маленькие квадратики, немного напоминающие плитки шоколада, отлично разжигают уголь и, в отличии от жидкости, совсем не имеют неприятного запаха, после которого и аппетит как-то пропадает.
Помидоры, огурцы и зелень отлично дополняют шашлык. Но когда занимаешься всей этой жаркой — руки до них как-то не доходят, поэтому советую сразу делегировать обязанности по нарезке помидор кому-то из гостей.
Не забудьте хлеб! Пока разгораются угли, хлеб уже можно пожарить — это сильно скрашивает ожидание мяса и навевает воспоминания о детстве.
Если не свинина, то курица. А впрочем, берите и то, и другое. Самое лучшее мясо — филе бедра, kintsuliha. Замариновать ее можно в смеси соевого соуса и меда, еще хороша приправа Santa Maria Liha üldmaitseaine, смешанная с растительным маслом. Любите обгладывать косточки — возьмите куриные крылья.
А что вегетарианцы? Они могут насладиться овощами гриль! Возьмите цуккини, паприку и баклажан, нарежьте крупными кусками и перемешайте в пакете с солью, оливковым маслом и орегано. После жарьте их на углях до появление подпалин. Мне нравится, когда паприка жарится подольше, а вот баклажанам и цуккини надо совсем немного времени для достижения идеального вкуса.
И напоследок — соус. Вариант грубый, примитивный, но совершенно великолепный. Смешайте 1:1 сметану с майонезом, добавьте раздавленный чеснок. Всё! Если хотите, можете порезать туда свежую зелень.
И главное, назначьте ответственного сомелье. Этот специально обученный человек будет в самый нужный момент подавать мангальщику стаканчик доброго винца для поддержания настроения. А какие у вас секреты идеального шашлыка? Расскажите в комментариях!
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