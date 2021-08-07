"Здесь любят гриллить": повар рассказала об отношении эстонцев к шашлыку и поделилась фирменным рецептом

Когда я переехала в Эстонию, голова закружилась от обилия шашлыка в магазине. Да, в России тоже продается шашлык, но обычно он появляется в магазинах в начале мая, а в Эстонии лежит на полках круглый год в большом количестве. Здесь любят "грилить" — у всех есть дачи, хутора или друзья, у которых они есть, повсюду площадки для гриля в парках, в общем, созданы все условия.

Я не обошла стороной это шашлычное безумие, у меня даже появился свой любимый магазинный шашлык. Но проблема замаринованного шашлыка в том, что он проводит в маринаде довольно продолжительное время, что не всегда хорошо сказывается на вкусе. Поэтому я люблю мариновать мясо сама. В этом посте я расскажу, что оказывается на моем гриле чаще всего.

Свиная шея. Kaelakarbonaad — отличное мясо, мне нравятся куски с жировыми прослойками, они получаются самыми сочными. Часто бывают в RIMI по акции или можно взять на рынке — почти в два раза дороже, но результат того стоит.

Чем мариновать: раньше мне нравился маринад на основе кефира, я добавляла туда лук, зелень соль и перец. Результат получался очень нежный. Еще вариант маринада — смешать в отдельной миске готовые соусы — барбекю, кетчуп, добавить горчицу, сахар или мед, растительное масло, приправы и специи. Основной принцип — сам маринад должен получиться вкусным — не пересоленным, не слишком кислым, чуть сладковатым. После того, как вкус готовой смеси вам понравится, смешайте маринад с мясом. И самый натуральный вариант: соль-перец, пару луковиц нарезать и помять, чтобы выделился сок, немного кориандра, пару зубчиков чеснока, что-то кислое — пару ложек уксуса или сока лимона, растительное масло, все это перемешать.

Теперь немного лайфхаков. Сколько надо шашлыка на компанию? Полкило на человека — хватит всем за глаза и за уши, возможно, останется на завтрашний день, если вы приехали с ночевкой.