Ээстис on hää
08.08.2021, 20:51

Заглянуть в Ратушу? Нет ничего проще! Блогеры RusDelfi нашли место в центре Таллинна, где вы еще не бывали

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Фото из личного архива Юлии Корнеевой
Авторы блога Ээстис on hää Юлия и Виталий продолжают рассказывать об интересных местах Таллинна, мимо которых вы могли много раз проходить, не обращая должного внимания. Например, вы наверняка видели здание Ратуши. Но бывали ли вы внутри? Блогеры уверены, что если нет — то сейчас для этого самое время!

На самой главной площади Таллинна расположилось величественное здание Ратуши. Пожалуй, это самое популярное место встреч и самый узнаваемый объект в городе. Но многие ли из вас заглядывали в Ратушу, а еще лучше — выглядывали из ее окон? Оттуда открывается поистине чарующее зрелище!

Летом у каждого появляется возможность полюбоваться красотой самой старейшей сохранившейся Ратуши в готическом стиле в Северной Европе. B июле и августе Ратуша открыта со вторника по субботу с 11.00 до 16.00. Стоимость входного билета — 5 евро полный билет, 3 евро — льготный билет.

Почему стоит посетить Ратушу?


В 1248 году датский король Эрик IV даровал Ревелю права города, с того самого времени город обзавелся магистратом или городской управой.

Нынешний вид Ратуша приобрела после реставрации 1402-1404 годов и прекрасно выглядит по сей день. И всё это, заметьте, без тренажерных залов и подтяжек!

Тут вы можете увидеть тот самый легендарный флюгер — Старого Тоомаса, который возвышался на шпиле Ратуши как минимум с 1530 по 1944 год. Рассмотрите главный символ города во всех деталях!

Вы побываете: в подвале Ратуши (где раньше находился винный погреб), в Бюргерском зале (здесь устраивались пышные торжества, да и сейчас не без торжеств), в зале магистрата (здесь собиралась городская управа), на кухне и даже на чердаке.

За небольшую дополнительную плату (4 и 2 евро соответственно) можно посетить и башню Ратуши, откуда открывается потрясающий вид на город. Осторожно! Высокие ступеньки!

Вход в башню находится рядом с трактиром III Draakon.

В башне сохранился набатный колокол 1586 года выпуска, в который били городские стражники, если вдали появлялись вражеские войска или разгорался пожар.

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