Заглянуть в Ратушу? Нет ничего проще! Блогеры RusDelfi нашли место в центре Таллинна, где вы еще не бывали

На самой главной площади Таллинна расположилось величественное здание Ратуши. Пожалуй, это самое популярное место встреч и самый узнаваемый объект в городе. Но многие ли из вас заглядывали в Ратушу, а еще лучше — выглядывали из ее окон? Оттуда открывается поистине чарующее зрелище!

Летом у каждого появляется возможность полюбоваться красотой самой старейшей сохранившейся Ратуши в готическом стиле в Северной Европе. B июле и августе Ратуша открыта со вторника по субботу с 11.00 до 16.00. Стоимость входного билета — 5 евро полный билет, 3 евро — льготный билет.

Почему стоит посетить Ратушу?



В 1248 году датский король Эрик IV даровал Ревелю права города, с того самого времени город обзавелся магистратом или городской управой.

Нынешний вид Ратуша приобрела после реставрации 1402-1404 годов и прекрасно выглядит по сей день. И всё это, заметьте, без тренажерных залов и подтяжек!

Тут вы можете увидеть тот самый легендарный флюгер — Старого Тоомаса, который возвышался на шпиле Ратуши как минимум с 1530 по 1944 год. Рассмотрите главный символ города во всех деталях!

Вы побываете: в подвале Ратуши (где раньше находился винный погреб), в Бюргерском зале (здесь устраивались пышные торжества, да и сейчас не без торжеств), в зале магистрата (здесь собиралась городская управа), на кухне и даже на чердаке.

За небольшую дополнительную плату (4 и 2 евро соответственно) можно посетить и башню Ратуши, откуда открывается потрясающий вид на город. Осторожно! Высокие ступеньки!

Вход в башню находится рядом с трактиром III Draakon.

В башне сохранился набатный колокол 1586 года выпуска, в который били городские стражники, если вдали появлялись вражеские войска или разгорался пожар.

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