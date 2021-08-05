Олимпийская чемпионка Юлия Беляева: меня не хотели брать на работу

Юлия призналась, что с нетерпением ждет, когда сможет вернуться на работу в отделение травматологии Тартуского Клиникума. Обладательница золотой медали в командной шпаге рассказала, что с трудом смогла устроиться, даже успела получить несколько отказов в разных медицинских учреждениях, потому что никто не хотел принимать на работу человека, который пропадает в спортивных лагерях и на соревнованиях. Впереди у Юлии также спортивный детский лагерь по фехтованию, который она проведет вместе со своим постоянным тренером Наталией Котовой. Там спортсменка надеется отдохнуть и перегрузиться. А после снова нужно будет приниматься за работу в спортивном зале. Потому что впереди у нее еще много соревнований. Юлия Беляева намекнула, что и очередная Олимпиада не за горами, до нее осталось всего три года.