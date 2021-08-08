Почему мы не худеем, даже если ничего не едим? Объясняет фитнес-тренер Юлия Смоли

Ну хорошо, давайте посчитаем, запишем и разберёмся…

Любимые мои, если ничего не получается, и вам кажется, что вы ничего не едите — пришло время считать и записывать. И придётся это делать четко, с весами, разобравшись во всем досконально.

Да, я знаю, что многие ненавидят считать калории. Да, вам кажется, что это займёт много времени. Но по факту — это так же, как с любым другим делом, надо взять себя в руки и разобраться, чтобы это работало.

Потому что если вы не способны питаться интуитивно, то надо считать, точка!

Баланс в фигуре — это с одной стороны — поступление калорий, с другой — их трата.

Если с поступлением калорий все просто: вы едите и за счет этого получаете калории (энергию), то с расходом калорий все сложнее.

Наше тело очень тяжело расстается с запасенным жиром. Основные причины того, что Вы не худеете могут быть следующие:

У вас не хватает терпения дождаться результата. Если вы сели на диету дня назад, совершенно нет гарантии, что сегодня вы увидите цифру на весах, которую ожидаете. Вес не уходит линейно, запомните, 7500 калорий это 1 кг жира

Метаболическая адаптация. Наш метаболизм состоит из разных уровней.

BMR — базовый метаболизм — трата калорий в состоянии покоя.

NEAT — активность вне тренировок — шаги, работа по дому и тд

EAT — тренировочная активность

TEF — затраты организма на переваривание пищи.