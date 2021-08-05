05.08.2021, 10:33
ОИ-2020 | Россиянки не доплыли до финала в водном поло. Сборная США все-таки сильнее
Фото: Scanpix
Сборная России по водному поло проиграла в полуфинальном матче 11:15 сборной США на Олимпиаде в Токио.
Начиналось все за здравие - после первой четверти россиянки вели 3:2, после второй - 7:6.
Решающий рывок сборная США сделала в середине третьей четверти - несколько неудачных решений русских ватерполисток и уже +2 в пользу США - 11:9 по итогам.
В заключительном отрезке матча американки сохранили комфортное преимущество и в концовке додавали сборную России - 4:2 по итогам четвертого периода.
Во втором полуфинале встретятся сборные Венгрии и Испании.
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