Опрос: половина россиян положительно относится к идее установки памятника Иосифу Сталину

По данным опроса ”Левада-Центра”*, в поддержку этой идеи высказываются прежде всего россияне, живущие за пределами крупных городов, люди победнее и хуже образованные. Например, установку памятника Сталину поддерживают 44% респондентов с высшим образованием и 60% тех, у кого образование ниже среднего. 56% опрошенных из числа тех, кому нравится идея с памятником Сталину, заявили, что ежемесячного дохода им ”едва хватает на еду”.

Что касается музейного комплекса Сталин-Центр, в обществе также преобладают сторонники его строительства: порядка 60% россиян выступают за, 30% против. Среди сторонников музея несколько чаще встречаются молодежь, респонденты, проживающие за пределами крупных городов, и люди без высшего образования. Против музея несколько чаще выступают жители крупнейших городов, респонденты с высшим образованием, люди старше 40 лет.

Сторонники Сталин-Центра (больше половины всех опрошенных), как правило, приводили один из двух аргументов в пользу музея: они либо позитивно оценивали роль Сталина в истории страны (”великий человек”, ”победил в войне”, ”поднял страну с колен”, ”заслужил” — эти ответы чаще звучали от представителей старшего поколения), либо ссылались на необходимость ”сохранять историю”, ”помнить свою историю”.

”Значительная часть респондентов, которые высказались подобным образом, воспринимают возвращение памятника и строительство Сталин-Центра как акты восстановления исторической справедливости, ответ условным ”либералам”, которые якобы ”переписали” советскую историю в 90-е годы. В пользу этого аргумента говорят повторяющиеся отсылки к Ельцин Центру. Они говорят: раз можно было строить эти музеи, то и музей, посвященный Сталину, строить можно и нужно. Характерно, что этот идеологически нагруженный аргумент, созвучный многочисленным высказываниям российских чиновников, чаще используют более образованные и более статусные респонденты среднего возраста”, — пояснил директор ”Левада-Центра” Денис Волков.

Противники строительства Сталин-Центра (третья часть всех респондентов) говорили о том, что Сталин был ”врагом”, ”тираном”, ”палачом”, ”злодеем”, ”убийцей, и поэтому не заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена.