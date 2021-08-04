Цветочная инста-точка: блогеры нашли самый летний ракурс Таллинна

Гулять летом в Старом городе — сплошное удовольствие. Главное, делать это размеренно, неспешно и внимательно вглядываясь в детали, не ленясь заглядывать во дворики, сворачивать на незнакомые улочки и просто останавливаться и впитывать средневековую атмосферу.

Каждый таллиннец хоть раз бывал в Саду датского короля, откуда открывается прекрасный вид на красные черепичные крыши домов, кормил звёздную чайку Стивена или заглядывал в кафе Девичьей башни.

При чём тут датский король?

В 1219 году датский король Вальдемар II со своими войсками вступил на эстонскую землю, которую в итоге и завоевал. Считается, что именно в Таллинне, во время решающей битвы датчан с эстами, с неба спустилось красное полотно с белым крестом. После этого явления датчане смогли переломить ход битвы в свою пользу. Теперь, каждый год 15 июня, в Таллинне отмечают день рождение датского флага — Даннеброга.

В 2019 году, когда в Таллинне ярко отмечали 800 лет города, столицу Эстонии посетила датская королева Маргрете II. В качестве королевского подарка Маргрете преподнесла розовый сад, который разбили перед башней Кик ин де Кёк. Цветовая гамма, естественно, в цветах датского флага.

Сейчас здесь всё цветёт и пахнет и ждёт вас, чтобы вы насладились этой красотой и сделали замечательные фотографии для своих социальных сетей.

Будь как Стивен, фотографируйся в розарии датской королевы!

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