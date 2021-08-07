РЕЦЕПТ | Салат из запеченных баклажанов и паприки с сыром фета

Если ты уже порядком устала от bbq, то этот рецепт для тебя. Он универсален тем, что овощи можно запекать как на гриле, так и в духовке.

Ингредиенты на 6 человек

3 средних баклажана

3 сладких перца

2 зубчика чеснока

1 пучок петрушки или кинзы

оливковое масло

соль

150 г. сыра фета

2 щепотки сушеного тимьяна

Приготовление

Разогрей духовку до 180 °С. Нарежь баклажаны вдоль пластинами толщиной 1,5 см, смажь оливковым маслом, посыпь солью и уложи на застеленный бумагой для выпечки противень.

Разрежь вдоль на четвертинки перец, очистить от перегородок и семян. Смажь оливковым маслом, посоли, уложи перцы рядом с баклажанами. Запекай до мягкости овощей, примерно 20- 25 мин.

Немного остывшие овощи нарежь удобными для еды кусочками, заправьте чесноком с зеленью и еще оливковым маслом при необходимости, посыпь раскрошенным сыром фета, орегано, подавай и начинай наслаждаться.

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