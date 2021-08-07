Mоя кухня
07.08.2021, 20:42

РЕЦЕПТ | Салат из запеченных баклажанов и паприки с сыром фета

 (1)
Из личного архива Елены Лукашовой
Повар и автор кулинарного блога на RusDelfi Елена Лукашова продолжает радовать гурманов простыми, но утонченными рецептами. Кстати, подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.

Если ты уже порядком устала от bbq, то этот рецепт для тебя. Он универсален тем, что овощи можно запекать как на гриле, так и в духовке.

Ингредиенты на 6 человек

3 средних баклажана
3 сладких перца
2 зубчика чеснока
1 пучок петрушки или кинзы
оливковое масло
соль
150 г. сыра фета
2 щепотки сушеного тимьяна

Приготовление

Разогрей духовку до 180 °С. Нарежь баклажаны вдоль пластинами толщиной 1,5 см, смажь оливковым маслом, посыпь солью и уложи на застеленный бумагой для выпечки противень.

Разрежь вдоль на четвертинки перец, очистить от перегородок и семян. Смажь оливковым маслом, посоли, уложи перцы рядом с баклажанами. Запекай до мягкости овощей, примерно 20- 25 мин.

Немного остывшие овощи нарежь удобными для еды кусочками, заправьте чесноком с зеленью и еще оливковым маслом при необходимости, посыпь раскрошенным сыром фета, орегано, подавай и начинай наслаждаться.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)