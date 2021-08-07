РЕЦЕПТ | Салат из запеченных баклажанов и паприки с сыром фета(1)
Если ты уже порядком устала от bbq, то этот рецепт для тебя. Он универсален тем, что овощи можно запекать как на гриле, так и в духовке.
Ингредиенты на 6 человек
3 средних баклажана
3 сладких перца
2 зубчика чеснока
1 пучок петрушки или кинзы
оливковое масло
соль
150 г. сыра фета
2 щепотки сушеного тимьяна
Приготовление
Разогрей духовку до 180 °С. Нарежь баклажаны вдоль пластинами толщиной 1,5 см, смажь оливковым маслом, посыпь солью и уложи на застеленный бумагой для выпечки противень.
Разрежь вдоль на четвертинки перец, очистить от перегородок и семян. Смажь оливковым маслом, посоли, уложи перцы рядом с баклажанами. Запекай до мягкости овощей, примерно 20- 25 мин.
Немного остывшие овощи нарежь удобными для еды кусочками, заправьте чесноком с зеленью и еще оливковым маслом при необходимости, посыпь раскрошенным сыром фета, орегано, подавай и начинай наслаждаться.
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