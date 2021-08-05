Десять лет противостояния: как и зачем бороться с гигантским борщевиком?

К 2006 году борьбу с борщевиком вели уже на всей территории Эстонии, на площади в 605 гектаров, правда, не все колонии были охвачены. Начиная с 2010 года государственная борьба с борщевиком охватила все известные колонии, также уничтожаются новые колонии, которые обнаруживаются в течение сезона.

В связи с тем, что борщевики Мантегацци и Сосновского представляют опасность для природы и человека, в 2003 году было принято решение начать с этими растениями целенаправленную борьбу. Поначалу эта борьба велась в рамках проекта государственных служб охраны окружающей среды и Общества защиты полуприродных сообществ. На карту были нанесены колонии борщевика в Тартуском и Вильяндиском уездах, после чего приступили к выкапыванию растений вручную.

Кроме того, гигантский борщевик и борщевик Сосновского опасны для человека, сок этих растений содержит фурокумарин: попав на кожу человека, под воздействием солнечных лучей сок может вызвать сильные ожоги. Попадание сока растения в глаза может привести к слепоте. Подобными свойствами отличаются и некоторые растущие у нас растения из семейства зонтичные, например, пастернак посевной, но борщевики-захватчики выделяют больше сока.

Из-за высокой выживаемости семян и мощной корневой системы бороться с борщевиками довольно сложно. Если позволить этим видам борщевика бесконтрольно размножаться, они способны захватить территории в несколько десятков гектаров. В колониях борщевиков Мантегацци и Сосновского другие виды растений расти не могут, поскольку борщевики выделяют в почву аллелопатические вещества. В Эстонии эти растения — чужеродные инвазивные виды, которые представляют серьезную угрозу природному равновесию.

Гигантский борщевик, или борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum) и борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) отличаются не только своими размерами, но и тем, что одно только растение способно выдавать до 100 000 семян. Семена в почве сохраняют всхожесть в течение десяти лет. Эти виды борщевика распространены по всей территории Эстонии.

Отношение населения к борщевику

Хотя об опасности борщевика и необходимости бороться с ним говорится уже более десяти лет, люди не всегда могут опознать инвазивные чужеродные виды. Чаще всего поступают сообщения о таких растениях, как дудник, сныть, дягиль или бодяк, которые принимают за борщевик.

Как показал проведенный в 2016 году опрос, 83% опрошенных знали о том, что в Эстонии произрастает борщевик, более половины (68%) были в курсе, что это растение скорее негативно влияет на природу. Большинство респондентов (76%) согласились с тем, что с борщевиком нужно бороться, такое же количество опрошенных полагали, что эту борьбу должно организовать государство. Если бы государство не озаботилось борьбой с опасными видами борщевика, к настоящему времени его колонии могли бы занимать около 7000 гектаров земли. Это крайне отрицательно повлияло бы на землепользование, здоровье людей и природное разнообразие.

Методы борьбы с борщевиком

Для борьбы с борщевиком используются три метода: опрыскивание вручную, выкапывание растения и срезание соцветий. Чаще всего проводят опрыскивание гербицидом, содержащим глифосат. Наиболее целесообразно именно опрыскивание, так как обрабатывать приходится большие участки в течение довольно короткого времени.

Для тех, кто занимается борьбой с борщевиком, разработаны специальные рекомендации, которые следует непременно выполнять. В них описаны все опасности, которыми сопровождается работа по уничтожению борщевика, все особенности борьбы с ним, например, необходимость учета скорости ветра и осадков. Кроме того, работник должен получить соответствующее свидетельство (taimekaitsetunnistus).