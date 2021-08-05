Десять лет противостояния: как и зачем бороться с гигантским борщевиком?
Гигантский борщевик, или борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum) и борщевик Сосновского (H. sosnowskyi) отличаются не только своими размерами, но и тем, что одно только растение способно выдавать до 100 000 семян. Семена в почве сохраняют всхожесть в течение десяти лет. Эти виды борщевика распространены по всей территории Эстонии.
Из-за высокой выживаемости семян и мощной корневой системы бороться с борщевиками довольно сложно. Если позволить этим видам борщевика бесконтрольно размножаться, они способны захватить территории в несколько десятков гектаров. В колониях борщевиков Мантегацци и Сосновского другие виды растений расти не могут, поскольку борщевики выделяют в почву аллелопатические вещества. В Эстонии эти растения — чужеродные инвазивные виды, которые представляют серьезную угрозу природному равновесию.
Кроме того, гигантский борщевик и борщевик Сосновского опасны для человека, сок этих растений содержит фурокумарин: попав на кожу человека, под воздействием солнечных лучей сок может вызвать сильные ожоги. Попадание сока растения в глаза может привести к слепоте. Подобными свойствами отличаются и некоторые растущие у нас растения из семейства зонтичные, например, пастернак посевной, но борщевики-захватчики выделяют больше сока.
Десять лет противостояния
В связи с тем, что борщевики Мантегацци и Сосновского представляют опасность для природы и человека, в 2003 году было принято решение начать с этими растениями целенаправленную борьбу. Поначалу эта борьба велась в рамках проекта государственных служб охраны окружающей среды и Общества защиты полуприродных сообществ. На карту были нанесены колонии борщевика в Тартуском и Вильяндиском уездах, после чего приступили к выкапыванию растений вручную.
К 2006 году борьбу с борщевиком вели уже на всей территории Эстонии, на площади в 605 гектаров, правда, не все колонии были охвачены. Начиная с 2010 года государственная борьба с борщевиком охватила все известные колонии, также уничтожаются новые колонии, которые обнаруживаются в течение сезона.
Отношение населения к борщевику
Хотя об опасности борщевика и необходимости бороться с ним говорится уже более десяти лет, люди не всегда могут опознать инвазивные чужеродные виды. Чаще всего поступают сообщения о таких растениях, как дудник, сныть, дягиль или бодяк, которые принимают за борщевик.
Как показал проведенный в 2016 году опрос, 83% опрошенных знали о том, что в Эстонии произрастает борщевик, более половины (68%) были в курсе, что это растение скорее негативно влияет на природу. Большинство респондентов (76%) согласились с тем, что с борщевиком нужно бороться, такое же количество опрошенных полагали, что эту борьбу должно организовать государство. Если бы государство не озаботилось борьбой с опасными видами борщевика, к настоящему времени его колонии могли бы занимать около 7000 гектаров земли. Это крайне отрицательно повлияло бы на землепользование, здоровье людей и природное разнообразие.
Методы борьбы с борщевиком
Для борьбы с борщевиком используются три метода: опрыскивание вручную, выкапывание растения и срезание соцветий. Чаще всего проводят опрыскивание гербицидом, содержащим глифосат. Наиболее целесообразно именно опрыскивание, так как обрабатывать приходится большие участки в течение довольно короткого времени.
Для тех, кто занимается борьбой с борщевиком, разработаны специальные рекомендации, которые следует непременно выполнять. В них описаны все опасности, которыми сопровождается работа по уничтожению борщевика, все особенности борьбы с ним, например, необходимость учета скорости ветра и осадков. Кроме того, работник должен получить соответствующее свидетельство (taimekaitsetunnistus).
Выкапывание — наиболее действенный метод в борьбе с борщевиком, поэтому с каждым годом его применяют все активнее. Это вообще единственно возможный метод борьбы в водоохранных зонах вблизи водоемов, на территориях органического земледелия, во дворах, близи детских учреждений, пасек, на участках, где колонии борщевика небольшие. Выкапывая борщевик, из земли следует извлекать основную часть корневища. Если его только повредить или выкопать не полностью, растение восстановится. При выкапывании цветущих растений необходимо перерубить стебель у корня, посередине и у основания зонтика: это делается потому, что растение очень живучее, и семена могут дозреть даже на срезанном стебле.
Соцветия срезают в редких случаях, потому что для этого требуется точно подгадать время: в теплую погоду семена в соцветиях могут созревать быстро.
Если борьбу с борщевиком вести спокойно и с умом, то она не окажется слишком сложной и опасной. Следует надевать одежду с длинными рукавами, обувь с высокими голенищами, очки и перчатки. В мае или июне (когда еще нет семян) растение выкапывают вместе с корнем (в это время он еще небольшой) и оставляют для сушки. Если соблюдать все предосторожности, например, не вытирать лицо перчаткой, на которой может быть сок растения, то опасность ожогов исключена.
В середине лета особое внимание следует обратить на семяпочки и семена: их необходимо собрать и сжечь. Делать это надо несколько лет подряд, до тех пор, пока на участке не перестанут появляться новые растения.
Не все готовы отказаться от чужеродных видов
В борьбе с борщевиком наибольшее беспокойство вызывает то обстоятельство, что люди сами невольно способствуют его распространению. Некоторые собственники
земель, например пчеловоды, не согласны избавляться от борщевика или не хотят, чтобы на их земле уничтожали это растение.
Распространению чужеродных видов борщевика способствует и сельское хозяйство: семена могут распространяться вместе с собранным на поле урожаем, заноситься в почву колесами трактора.
Способствуют распространению борщевика и проводимые в лесу работы, когда лесные дороги пролегают через заросли растения, и семена переносятся на колесах техники в лес или на вырубки. А там с борщевиком бороться особенно сложно. Семена растения могут распространяться в ходе земляных работ, завозиться из соседних стран, где с борщевиком не борются.
Но еще более важная и масштабная работа — профилактическая: люди должны знать, какие растения они высаживают на своем участке или привозят из-за границы.
Полная версия статьи опубликована в альманахе "Горизонты Эстонии", 2018, с. 54, единственном журнале о природе Эстонии на русском языке. Журнал выходит раз в год при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду. Журнал выпускает MTÜ Loodusajakiri.
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