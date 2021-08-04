Лосось в глазури из чили и бурбона: новый изысканный рецепт от кулинарного блогера RusDelfi

Если ты хоть раз приготовишь лосось по этому рецепту, то я уверенна, он будет частым гостем на твоем столе. И станет любимым блюдом в твоем доме!

Приготовление займет каких то 20-30 минут.

Тебе понадобится:

Для глазури на бурбоне с чили

80 мл бурбона

40 г коричневого сахара

1 ½ столовой ложки меда

1 азиатского чили соуса

2 измельчённых зубчика чеснока

1 ломтик натертого имбиря

1 ломтик лайма (сок)

1 филе лосося на коже

Соль

Для сервировки

Зелёный лук

Кинза

Лайм

Приготовление

Приготовь соус из чили и бурбона.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смешайте все ингредиенты для глазури в ковшике. Доведи до кипения на сильном огне, затем убавь и вари в течение ~ 5 минут, пока не загустеет.

Промокни лосося бумажными полотенцами и выложи на противень, застеленный пергаментом. Приправь солью, затем полей глазурью. Используй кондитерскую кисть, чтобы равномерно распределить ее.

Запекай лосось в течение 15- 20 минут.

Готовый лосось украсить семенами кунжута, тонко нарезанным зеленым луком и свежей кинзой.

Подавать с дольками лайма и сразу же наслаждаться!

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.