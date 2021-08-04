Лосось в глазури из чили и бурбона: новый изысканный рецепт от кулинарного блогера RusDelfi
Если ты хоть раз приготовишь лосось по этому рецепту, то я уверенна, он будет частым гостем на твоем столе. И станет любимым блюдом в твоем доме!
Приготовление займет каких то 20-30 минут.
Тебе понадобится:
Для глазури на бурбоне с чили
80 мл бурбона
40 г коричневого сахара
1 ½ столовой ложки меда
1 азиатского чили соуса
2 измельчённых зубчика чеснока
1 ломтик натертого имбиря
1 ломтик лайма (сок)
1 филе лосося на коже
Соль
Для сервировки
Зелёный лук
Кинза
Лайм
Приготовление
Приготовь соус из чили и бурбона.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смешайте все ингредиенты для глазури в ковшике. Доведи до кипения на сильном огне, затем убавь и вари в течение ~ 5 минут, пока не загустеет.
Промокни лосося бумажными полотенцами и выложи на противень, застеленный пергаментом. Приправь солью, затем полей глазурью. Используй кондитерскую кисть, чтобы равномерно распределить ее.
Запекай лосось в течение 15- 20 минут.
Подавать с дольками лайма и сразу же наслаждаться!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.