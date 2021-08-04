Проводники из Эстонии помогали группам нелегалов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки попасть в Латвию

В обоих случаях начаты уголовные процессы за незаконное пересечение границы в группе. Все задержанные направлены в Центр по размещению задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Что касается латвийско-белорусской границы, то пока там не зафиксированы массовые нарушения. С начала этого года на незаконном пересечении этой границы задержаны 23 гражданина Ирака, один сириец, один ланкиец, один индиец и один гражданин Беларуси.