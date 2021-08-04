ФОТО | Нелегальные мигранты добрались до Каунаса: из микроавтобуса вышли около 10 человек

Об этом порталу Kas vyksta Kaune сообщил читатель. По его словам, у магазина Senukai толпились иностранцы и стояло несколько полицейских экипажей.

Дежурный ГКП Каунасского округа сказал, что сообщение о подозрительных лицах на бензоколонке поступило в 13.11 ч. Звонивший сказал, что на АЗС приехал микроавтобус с польскими номерами, из которого вышли подозрительного вида темнокожие люди. На вопрос, не нелегалы ли это, дежурный сказал, что на место выехали 5 экипажей полиции.

"Мы выясняем этот момент, но, похоже, это так", – прибавил он.

По словам очевидцев, на ул. Йонавос задержали около 10 человек, среди них были и дети.

Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что сейчас проверяют документы у задержанных, ждут пограничников.

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил, что в Каунасе были задержаны нелегальные мигранты. Пока он не мог предоставить точную информацию о количестве, национальности и возрасте нелегалов.

По данным Департамента статистики, в понедельник в Литве были задержаны 185 нелегалов. Всего в этом году через Беларусь пришли 4026 мигрантов.