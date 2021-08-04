ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Шахтер" в гостях обыграл "Генк", в матче "Монако" Головина вспыхнул расистский скандал

Матч в Праге, где "Монако" победило "Спарту" оказался омрачен расистским скандалом. Фанаты в Праге начали изображать обезьянье уханье после гола Орельена Тчуамени.

”Мы выиграли матч, но думаю, произошедшее после первого гола привлекло внимание. Мы все опустошены тем, что в XXI веке подобное все еще происходит на футбольном поле или в обществе. Мы все равны, и мы здесь, чтобы играть в футбол.

Я горжусь своими футболистами, они отреагировали правильно. Моих игроков задела и опечалила эта ситуация, но я сказал им: ”Мы здесь, чтобы играть в футбол. Вы расстроены, и я знаю, что это очень сложно принять, это недопустимо, но мы должны продолжить”.

Мы выиграли матч на поле и матч против расизма. Думаю, что это самое важное послание сегодня. Важно отметить, что так себя вела только часть болельщиков, меньшинство.

В перерыве я поговорил с арбитром и тренером ”Спарты”. Я сказал ему, что он не виноват в этом, но мы заслуживаем уважения. Это важно, и я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится”, — заявил главный тренер гостей Нико Ковач.

В среду загребское ”Динамо” будет противостоять ”Легии”, а ”Ференцварош” примет пражскую ”Славию”.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Мальме Швеция — Рейнджерс Шотландия 2:1 (0:0)

3 августа, 20.00, ”Новый Стадион Мальме”

Голы:

1:0 — 47 Рикс, 2:0 — 49 Бирманчевич, 2:1 — 90 Дэвис.

Мальме — Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).

Рейнджерс — Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.

Предупреждения:

Рикс (18), Баришич (38), Иттен (43), Мойсандер (52), Нильсен (67), Арфилд (70).

