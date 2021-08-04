ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Шахтер" в гостях обыграл "Генк", в матче "Монако" Головина вспыхнул расистский скандал
Матч в Праге, где "Монако" победило "Спарту" оказался омрачен расистским скандалом. Фанаты в Праге начали изображать обезьянье уханье после гола Орельена Тчуамени.
”Мы выиграли матч, но думаю, произошедшее после первого гола привлекло внимание. Мы все опустошены тем, что в XXI веке подобное все еще происходит на футбольном поле или в обществе. Мы все равны, и мы здесь, чтобы играть в футбол.
Я горжусь своими футболистами, они отреагировали правильно. Моих игроков задела и опечалила эта ситуация, но я сказал им: ”Мы здесь, чтобы играть в футбол. Вы расстроены, и я знаю, что это очень сложно принять, это недопустимо, но мы должны продолжить”.
Мы выиграли матч на поле и матч против расизма. Думаю, что это самое важное послание сегодня. Важно отметить, что так себя вела только часть болельщиков, меньшинство.
В перерыве я поговорил с арбитром и тренером ”Спарты”. Я сказал ему, что он не виноват в этом, но мы заслуживаем уважения. Это важно, и я очень надеюсь, что это больше никогда не повторится”, — заявил главный тренер гостей Нико Ковач.
В среду загребское ”Динамо” будет противостоять ”Легии”, а ”Ференцварош” примет пражскую ”Славию”.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Мальме Швеция — Рейнджерс Шотландия 2:1 (0:0)
3 августа, 20.00, ”Новый Стадион Мальме”
Голы:
1:0 — 47 Рикс, 2:0 — 49 Бирманчевич, 2:1 — 90 Дэвис.
Мальме — Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).
Рейнджерс — Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.
Предупреждения:
Рикс (18), Баришич (38), Иттен (43), Мойсандер (52), Нильсен (67), Арфилд (70).
Спарта Прага Чехия — Монако Монако 0:2 (0:1)
3 августа, 20.00, ”Генерали Арена”
Голы:
0:1 — 37 Тчуамени, 0:2 — 59 Фолланд.
Спарта Прага — Ницэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.
Монако — Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).
Предупреждения:
Фофана (5), Полидар (17), Бадиашиле (22), Павелка (34), Тчуамени (83).
Генк Бельгия — Шахтер Украина 1:2 (1:0)
3 августа, 21.00, ”Люминус Арена”
Голы:
1:0 — 39 Онуачу, 1:1 — 63, пенальти Тете, 1:2 — 81 Алан Патрик.
Генк — Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.
Шахтер — Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).
Предупреждения:
Педриньо (50), Муньос (62), Марлон (66), Майкон (68), Торстведт (69).
ЧФР Румыния — Янг Бойз Швейцария 1:1 (1:0)
3 августа, 21.00, ”Константин Рэдулеску”
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 — 4 Маня, 1:1 — 90 Сьерро.
ЧФР — Арлаускис, Маня, Сестор, Бухенна, Камора, Сушич, Дяк, Сигурйонссон (Костаке, 85), Родригес, Алибек (Пэун, 22), Омрани (Дебелюх, 62).
Янг Бойз — фон Балльмос, Хефти, Цезигер, Камара (Ридер, 56), Гарсия (Лефор, 71), Нгамале (Шпильманн, 71), Фасснахт (Лаупер, 56), Мартинс Перейра (Сьерро, 84), Эбишер, Сьебатшо, Элиа.
Предупреждения:
Сушич (45), Дяк (90).
ПСВ Нидерланды — Мидтьюлланд Дания 3:0 (3:0)
3 августа, 21.00, ”Филипс Стадион”
Голы:
1:0 — 19 Мадуэке, 2:0 — 29 Гетце, 3:0 — 32 Гакпо.
ПСВ — Дроммел, Мвене (Тезе, 70), Рамальо, Обиспо, Макс, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 70), Сангаре, Захави, Гакпо (Вертессен, 87), Мадуэке (Брума, 90).
Мидтьюлланд — Лессль, Андерссон, Святченко, Николайсен, Нвадике, Паулиньо Силва (Дюр, 82), Эвандер, Шарлес (Колс, 46), Мабил (Исаксен, 57), Дрейер (Станге, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 68).
Предупреждение:
Нвадике (72).
Црвена Звезда Сербия — Шериф Молдова 1:1 (1:1)
3 августа, 22.00, ”Райко Митич”
Голы:
0:1 — 33 Кастаньеда, 1:1 — 45 Дьони.
Црвена Звезда — Борян, Драгович, Родич, Панков, Гобелич, Катаи, Фалько (Бен-Набуан, 77), Саного (Крстичич, 68), Канга, Иванич, Дьони (Крстович, 56).
Шериф — Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 75), Коловос, Тилль, Траоре, Кастаньеда (Бизяк, 76), Янсане, Аддо.
Предупреждения:
Саного (26), Канга (32), Кастаньеда (65), Джульен (72), Дуланто (84), Крстичич (86), Бизяк (90), Иванич (90).
Удаление:
Канга (57).