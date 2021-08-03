Зимние виды
03.08.2021, 21:27

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне: продажа билетов на крупнейшее спортивное событие началась!

 
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Спустя 12 лет в Таллинне вновь состоится чемпионат Европы по фигурному катанию, на этот раз — в ледовом холле "Тондираба". 3 августа началась продажа билетов на этот крупнейший в спортивном календаре Эстонии турнир.

В соревнованиях, которые пройдут с 12 по 16 января 2022 года, примут участие лучшие фигуристы из 33-35 стран Европы. Это будет последний крупный турнир по фигурному катанию перед стартующими в феврале зимними Олимпийскими играми в Пекине.

По всему миру за ходом чемпионата будут наблюдать свыше 200 миллионов телезрителей. Освещать событие в Таллинне приедут около 200 журналистов.

Продажа билетов на соревнования стартовала сегодня, 3 августа, в сети Piletitasku. Во вторник также по маршруту Юлемисте (аэропорт) — Тонди стал ходить трамвай с рекламой предстоящего спортивного события.

Эстонию на чемпионате Европы будут представлять две фигуристки в женском одиночном катании, один участник — в мужском одиночном катании и один дуэт в танцах на льду. Союз конькобежного спорта Эстонии определит состав нашей сборной на основании результатов этапов Гран-при и серии Challenger, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Приобрести билеты можно здесь.

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