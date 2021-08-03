Чемпионат континента: Иран подтвердил статус фаворита

Сборные Литвы и Косово заняли в своих группах последние места, и согласно регламенту, в очной встрече определяли худшую команду на турнире. Несмотря на то, что эти сборные оказались последними, нельзя говорить о том, что они провалили турнир: косовары смогли сенсационно отобрать очки у Таиланда (6:6), а Литва и вовсе обыграла Египет (4:2). Казалось, что в матче за 7 место Косово, наконец, сможет познать вкус побед на турнире: балканская сборная уверенно начала и даже вела после первого тайма со счетом 1:0, однако литовцы заметно добавили во второй половине, переломили ход встречи и добились итогового успеха со счетом 3:2. Таким образом, балтийская команда одержала две победы в четырёх матчах турнира и заняла седьмое место.

В матче за 5 место сошлись Мозамбик и Таджикистан. Африканская сборная явно не впечатлила на этом турнире, пропустив 17 мячей на групповом этапе, включая разгромные 0:10 от Узбекистана, однако тяжелая победа над Косово (2:1) позволила Мозамбику финишировать третьими. В очной встрече Таджикистан выглядел фаворитом, но для футболистов из Средней Азии игра сложилась довольно непросто: Мозамбик постоянно догонял соперника, но все же проиграл – 2:3.