Чемпионат континента: Иран подтвердил статус фаворита
Сборные Литвы и Косово заняли в своих группах последние места, и согласно регламенту, в очной встрече определяли худшую команду на турнире. Несмотря на то, что эти сборные оказались последними, нельзя говорить о том, что они провалили турнир: косовары смогли сенсационно отобрать очки у Таиланда (6:6), а Литва и вовсе обыграла Египет (4:2). Казалось, что в матче за 7 место Косово, наконец, сможет познать вкус побед на турнире: балканская сборная уверенно начала и даже вела после первого тайма со счетом 1:0, однако литовцы заметно добавили во второй половине, переломили ход встречи и добились итогового успеха со счетом 3:2. Таким образом, балтийская команда одержала две победы в четырёх матчах турнира и заняла седьмое место.
В матче за 5 место сошлись Мозамбик и Таджикистан. Африканская сборная явно не впечатлила на этом турнире, пропустив 17 мячей на групповом этапе, включая разгромные 0:10 от Узбекистана, однако тяжелая победа над Косово (2:1) позволила Мозамбику финишировать третьими. В очной встрече Таджикистан выглядел фаворитом, но для футболистов из Средней Азии игра сложилась довольно непросто: Мозамбик постоянно догонял соперника, но все же проиграл – 2:3.
Все предстартовые расклады турнира сходились в том, что в финальном матче сойдутся сборные Ирана и Таиланда, по крайней мере, на бумаге это были две самые сильные команды чемпионата. Обе команды довольно уверенно прошли групповую стадию, синхронно набрав по семь очков из девяти возможных, а вот в полуфиналах им пришлось уже гораздо тяжелее. Иран пропустил пять мячей от самой результативной команды турнира – Узбекистана, но все же победил 7:5 благодаря качественной игре в атаке и реализации своих моментов. Таиланду же пришлось помучиться с Египтом: «фараоны» выдали, возможно, лучший матч на турнире, но все же уступили хозяевам дорогу в финал – 2:3. Вероятно, египтяне отдали все силы и эмоции именно в полуфинале, поскольку матч за третье место им совсем не удался. Если после первого тайма матча с Узбекистаном сохранялась нулевая ничья, то во втором Египту пришлось четырежды вынимать мяч из своих ворот. 4:0 – Узбекистан заслуженно стал третьим на турнире.
В финальном матче лихо закрученной интриги также не получилось: Иран полностью контролировал ход встречи с Таиландом, сняв многие вопросы ещё по ходу первого тайма – к перерыву на табло горели неприятные для хозяев 3:0. Таиланд сумел забить гол престижа, и это единственное, что ему позволили гости из Ирана. Итоговый счёт – 5:1, иранцы подтвердили статус фаворита и стали победителями Чемпионата Континента.
Несмотря на то, что турнир носил товарищеский статус, некоторые матчи на нем по накалу не уступали официальным играм. До чемпионата мира в Литве уже меньше двух месяцев, и если искры от борьбы летели на предсезонном турнире в Таиланде, то можно представить какое пламя будет гореть во второй половине сентября!