Нет времени на спорт? Это иллюзия! Фитнес-блогер Юлия Смоли это доказывает

Когда нам действительно надо что-то сделать, мы всегда найдем на это время. Это означает, что оно есть у нас всегда. Просто мы сами себя ограничиваем, думая и веря, что его нет.

По жизни мы выстраиваем свои приоритеты таким образом, что какие-то вещи получаются для нас более важными, чем другие. На них мы всегда найдём время. Так что получается, что можно сделать всё, чего желаешь, но нужно по-настоящему хотеть этого.

Я начала делать фитнес-проекты 6 лет назад, и какого было мое удивление, когда ко мне приходили люди, платили большую сумму денег и сливались на половине проекта. Как так?

Люди вроде бы и правда хотят перемен, готовы вкладывать в них время и деньги — но в итоге оказываются не готовы доставлять себе неудобства, чтобы чего-то достичь. Это значит лишь одно: они хотят перемен не так сильно, как думают

Люди, добившиеся успеха, не только готовы терпеть неудобства, но и знают, что это должно войти в привычку, чтобы достигнуть цели.

Оценивая успех кого-то, вы видите только вершину айсберга, а то, как человек шёл к своей цели, какие неудобства он терпел и через что он проходил — остается за кадром.

Никому счастье, красивое тело или миллионы просто не сваливаются на голову. Это, как правило — многолетняя психологическая и физическая работа над собой и над своими целями.

Ставьте для себя реальные цели. Не надо с понедельника пытаться бегать каждый день 10 км, если в обычной жизни поход в бургерную для вас — единственная повседневная активность. Дисциплина — это тоже мышца: её нужно качать.

Устанавливая реалистичные цели вы лишь чуточку выходите за пределы своей зоны комфорта. И шансы, что вы быстро перегорите стремятся к нулю.

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