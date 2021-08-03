Пять идей, как провести летний отпуск в Латвии

Но куда именно отправиться в Латвии? Где остановиться? Какие достопримечательности посетить? Предлагаем пять идей!

Лиепая

Лиепая — это популярное место для путешествий, которое привлекает множество гостей уникальными туристическими аттракционами, расположенными в бывшем военном гарнизоне Кароста. Кроме того, гостей очаровывает центр Лиепаи, богатый как культурными, так и архитектурными достопримечательностями, а также просторный пляж, где туристы могут отдохнуть на необычайно мелком белом песке. Несмотря на компактность города, в нем есть все для проведения полноценного и незабываемого отпуска.

Лиепая — это особенный мир на узкой полосе земли между морем и озером. Здесь можно найти все: уникальный центр города, очаровательный старый город, свежий морской воздух пляжа.

Радушный прием ждет вас как в окрестностях променада или современном арт-отеле, так и в классической гостинице в деловом стиле. Кроме того, есть гостевые дома, молодежные хостелы и кемпинги.

Рестораны и кафе Лиепаи предлагают вкусные блюда и прекрасную атмосферу. Здесь вы сможете найти изысканные гастропабы, отлично поужинать в пивоварне или провести время на теплой летней террасе. Места на любой вкус можно найти и в городе, и на пляже, и днем, и ночью, чтобы насладиться едой или весело провести время и ощутить радость жизни.

Квартал ремесленников — это одно из самых гостеприимных мест Лиепаи, 16 замечательных ремесленников держат здесь свои мастерские.

Природа Лиепаи не просто приглашает вас в свои объятия, но также ждет всех активных, бесстрашных и любящих приключения людей, которые жаждут активного времяпрепровождения. Есть чем заняться в воздухе, на земле и на воде: в парке отдыха Беберлини вас ждут походные тропы и тропы приключений, доски для серфинга и сапборды, лодки и яхты, а также очень длинный трос над водой.