Пять идей, как провести летний отпуск в Латвии
Но куда именно отправиться в Латвии? Где остановиться? Какие достопримечательности посетить? Предлагаем пять идей!
Лиепая
Лиепая — это популярное место для путешествий, которое привлекает множество гостей уникальными туристическими аттракционами, расположенными в бывшем военном гарнизоне Кароста. Кроме того, гостей очаровывает центр Лиепаи, богатый как культурными, так и архитектурными достопримечательностями, а также просторный пляж, где туристы могут отдохнуть на необычайно мелком белом песке. Несмотря на компактность города, в нем есть все для проведения полноценного и незабываемого отпуска.
Лиепая — это особенный мир на узкой полосе земли между морем и озером. Здесь можно найти все: уникальный центр города, очаровательный старый город, свежий морской воздух пляжа.
Радушный прием ждет вас как в окрестностях променада или современном арт-отеле, так и в классической гостинице в деловом стиле. Кроме того, есть гостевые дома, молодежные хостелы и кемпинги.
Рестораны и кафе Лиепаи предлагают вкусные блюда и прекрасную атмосферу. Здесь вы сможете найти изысканные гастропабы, отлично поужинать в пивоварне или провести время на теплой летней террасе. Места на любой вкус можно найти и в городе, и на пляже, и днем, и ночью, чтобы насладиться едой или весело провести время и ощутить радость жизни.
Квартал ремесленников — это одно из самых гостеприимных мест Лиепаи, 16 замечательных ремесленников держат здесь свои мастерские.
Природа Лиепаи не просто приглашает вас в свои объятия, но также ждет всех активных, бесстрашных и любящих приключения людей, которые жаждут активного времяпрепровождения. Есть чем заняться в воздухе, на земле и на воде: в парке отдыха Беберлини вас ждут походные тропы и тропы приключений, доски для серфинга и сапборды, лодки и яхты, а также очень длинный трос над водой.
Если вы ненадолго покинете этот очаровательный город, то в его окрестностях сможете полюбоваться красотой множества особенных мест: высоких дюн, старинных поместий, руин, бастионов, троп легенд, рая для рыболовов, парка диких лошадей и многих других впечатляющих объектов.
Всю информацию о том, что посмотреть, чем заняться и что посетить в Лиепае и ее окрестностях, можно найти на сайте www.liepaja.travel
Отель LIELUPE сети Semarah hotels
Отель Lielupe — это идеальное место, чтобы провести захватывающий и интересный отдых на побережье моря. Место для романтического отпуска и веселого семейного отдыха, наполненное атмосферой любви. Представьте себе освежающее утреннее купание в море, готовый завтрак и солнечные ванны рядом с открытым бассейном...
Насладитесь приятным времяпрепровождением, пройдя летние спа-ритуалы в оздоровительном и спа-центре, попробовав великолепную еду в ресторане и почувствовав прохладный бриз во время пикника на берегу моря, подготовленного командой ресторана отеля Lielupe.
Четырехзвездочный отель в Юрмале предлагает 264 стильных номера и находится недалеко от Риги.
Чтобы посетить Ригу и, в частности, красивый центр столицы — старый город, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, вам потребуется всего 30 минут на машине или поезде. После исследования оживленной Риги возвращайтесь в отель Lielupe для спокойного отдыха.
Для тех, кто хочет сбежать от толпы и спокойно провести время в гармонии с природой, рекомендуем посетить природный парк Рагакапа, природную тропу Большого Кемерского болота и другие красивые места, которые может предложить курорт Юрмала.
Отель GRAND POET сети Semarah hotels
Отель Grand Poet — это самый вдохновляющий пятизвездочный дизайн-отель в Риге. Расположен в нескольких минутах ходьбы практически от всех главных туристических объектов. Атмосфера дизайн-отеля представляет собой идеальное сочетание современного и богемного стилей. И что самое главное, отель Grand Poet расположен всего в нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей Риги и живописного старого города. Всего в нескольких минутах ходьбы находятся места с красивыми видами и возможностями для фотографирования.
Ресторан SNOB подарит вам новые и изысканные кулинарные впечатления. Атмосфера ресторана восхитит знатоков дизайна интерьера, поскольку SNOB представляет собой эклектичное произведение искусства, где каждая комната рассказывает уникальную историю. Открытая терраса Secret Garden идеально подходит для того, чтобы провести теплый летний вечер, наслаждаясь освежающим коктейлем после долгого дня знакомства с Ригой.
Погрузитесь в полное спокойствие, пройдя королевский ритуал в спа-центре, который предлагает эксклюзивные процедуры от двух роскошных косметических брендов — EviDenS de Beauté из Франции и MOSS of the ISLES из Ирландии и Великобритании.
Любители дизайна, поклонники культуры, ценители жизни, отель Grand Poet приветствует вас. Мы устанавливаем новые стандарты стиля, сервиса и совершенства. Вы этого достойны.
Крупнейший парк приключений под открытым небом Tarzans в Сигулде – одном из красивейших городов Латвии
Увлекательное времяпровождение в парке обеспечено как детям, так и взрослым, поскольку выбор аттракционов правда впечатляющий. В парке Tarzans есть 11 трасс разной степени сложности и более 140 препятствий, установленных на деревьях, достигая до 15 метров высоты над землей. Здесь можно прокатиться на велосипеде и сноуборде по тросу, прыгнуть в сетку на канате и преодолеть множество других препятствий, а вот «Силовая трасса» заставит вас хорошенько попотеть.
Любителям более спокойных видов деятельности понравится «Тирольская трасса» с 13 спусками по тросу, протяженность самого длинного из которых составляет 220 метров, а общая длина «Тирольской трассы» – 1,1 км. Все трассы снабжены новейшими швейцарскими системами безопасности.
Для самых маленьких создана увлекательная зона препятствий с веселым финишным спуском по тросу длиной 50 метров. Кроме того, детям обязательно понравится сафари, парк батутов, надувные аттракционы, электрокартинг, детская автошкола, а также новинка 2021 года – бассейн с бамперными лодками, веселый аттракцион для детей и взрослых.
Насладиться скоростью можно, прокатившись по родельной трассе, расположенной на склоне долины реки Гауи (Койва), а поездка в кресле подъемника позволит полюбоваться живописным видом, простирающимся на многие километры.
Любителей острых ощущений ждут уникальные аттракционы парка Tarzans: сумасшедший ротор, гигантские качели, катапульта, которая подбросит в воздух на высоту до 20 метров. Поездка на электромобиле отлично подойдет для того, чтобы провести время в кругу семьи или друзей и осмотреть окрестности.
Специальные комплексные билеты позволят сэкономить до 50 %. Парк предоставляет скидки семьям, группам и именинникам.
Парки препятствий Tarzans можно посетить также в Юрмале, Даугавпилсе, Лиепае и Тервете.
Приезжай и наполни свой день приключениями!
Подробная информация на www.tarzans.lv
Via Jurmala Outlet Village
Единственный аутлет-городок в Балтии представляет возможность совершить удачные покупки в более чем 60 брендовых магазинах в безопасной и приятной атмосфере. Аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village расположен между Ригой и Юрмалой и, несомненно, является одним из обязательных пунктов посещения, который стоит внести в свой must-visit список по странам Балтии.
Via Jurmala Outlet Village – это место, где можно приобрести одежду и аксессуары для всей семьи с круглогодичными скидками от 30 до 70 %. Среди уже полюбившихся магазинов вы найдете единственный в Балтии аутлет-магазин Guess, а также аутлет-магазины таких брендов как Puma, Ecco, Sizeer, Levi’s, Denim Dream, Mustang, Crocs, Stefanel.
Несмотря на пандемию, этим летом в Via Jurmala Outlet Village открыли 13 новых магазинов – Sportland Outlet, Triumph Outlet, TOPS! и другие. А такие бренды как Borbonese, Harmont & Blaine Jeans, Savage, Paoloni Boutique, Salsa, уже давно заслужившие популярность не только в Европе, но и в мире, являются первыми и пока единственными магазинами в странах Балтии.
Outlet Village — это не просто место для шопинга, но и прекрасное времяпрепровождение с друзьями и семьей. Тут можно насладиться архитектурой и улицами городка, построенного в средиземноморском стиле, а также отведать различные блюда на любой вкус в одном из ресторанов или кафе – суши, морепродукты, бургеры и многое другое.
Приехав на шопинг в Via Jurmala Outlet Village, не забудьте посетить Гастро-рынок площадью 400 м2, который открыли в начале этого года. Это уникальное сочетание магазина и рынка, где покупатели могут порадовать себя свежими и вкусными морепродуктами, мясными изделиями, фруктами, овощами, выпечкой и многим другим.
Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе и ждет вас в гости каждый день с 10:00 до 20:00!
Подробнее на сайте Via Jurmala Outlet Village!