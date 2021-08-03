ПОДКАСТ | Гибридная война Лукашенко: тысячи мигрантов пробираются в Литву через Беларусь — что происходит на границе?

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"Некоторые жители Литвы говорили — мигранты дойдут и до вас. Уже были разговоры о том, что Литва планирует обратиться за помощью к соседним государствам, чтобы те приняли беженцев", — сказал журналист Роман Старапопов.

Ежедневно границу незаконно пересекают около 100 человек. Они через лес пробираются на территорию Литвы из Беларуси. "Сами литовцы не знают, откуда там столько людей из Ирака и африканских стран", — добавил Роман. Есть предположения, что Лукашенко дал указ уплотнить график перелетов и мигранты этим пользуются. Некоторые СМИ пишут, что белорусские пограничники направляют беженцев и говорят, по каким тропам идти, чтобы удачно пересечь границу. Другие же называют это ответом Лукашенко на европейские санкции.

"Литовские пограничники заметили, что на вышках, где обычно сидят белорусы, никого нет. Общения между пограничниками практически нет. Даже заметили, как из территории Беларуси выбежал человек в маске, сделал круг по Литве и прибежал назад", — вспомнил Старапопов.

Беженцы сейчас находятся в лагерях у границы. "Они жалуются на еду. Требуют лучшие жилищные условия, адвокатов. Только претензии, никаких обоснований — почему им должны все это предоставить. Они хотят получить убежище в Евросоюзе, хотят говорить с представителями ЕС о своей судьбе. Просто если они уже на литовской стране, их нельзя выгнать назад", — говорит журналист RusDelfi.

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что теперь они не будут сообщать, в какие города будут селить мигрантов. Так как местные жители волнуются, они обеспокоены тем, что могут возникнуть волнения и кражи.

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