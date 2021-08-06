06.08.2021, 09:32
ВИДЕО | Топ-10 мультсериалов, заслуживающих продолжения, по версии киноблогера RusDelfi(1)
Screenshot YouTube
Киноблогер RusDelfi Паисий Пчельник выпустил новый видеоролик, в котором вспоминает лучшие мультсериалы нашего детства, которые явно заслуживают продолжения (которого, увы, скорее всего не будет).
В этом рейтинге я хочу вспомнить десятку лучших мультсериалов, которые так и не получили завершения. Сразу хочу прояснить: этот топ основан исключительно на моих детских и "околодетских" воспоминаниях. Современных мультсериалов я знаю мало, и мало какие из них нуждаются в продолжении. Даже если они очень хорошие, как "Гравити Фолз", потому что у него есть красивая законченная история.
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