ВИДЕО | Топ-10 мультсериалов, заслуживающих продолжения, по версии киноблогера RusDelfi

В этом рейтинге я хочу вспомнить десятку лучших мультсериалов, которые так и не получили завершения. Сразу хочу прояснить: этот топ основан исключительно на моих детских и "околодетских" воспоминаниях. Современных мультсериалов я знаю мало, и мало какие из них нуждаются в продолжении. Даже если они очень хорошие, как "Гравити Фолз", потому что у него есть красивая законченная история.

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