07.08.2021, 16:46
Что посмотреть на Хийумаа? Блогеры RusDelfi составили целый список!(1)
screenshot youtube
Авторы блога "Trip vdvoem" решили сделать два видео про путешествие по Хийумаа. В первом выпуске вам покажут красоты северной части острова. Авторы посетим три маяка, военный музей, столицу Хийумаа город Кярдла и ещё одно загадочное место.
Все подробности — в видеоролике!
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