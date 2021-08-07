Trip vdvoem
07.08.2021, 16:46

Что посмотреть на Хийумаа? Блогеры RusDelfi составили целый список!

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screenshot youtube
Авторы блога "Trip vdvoem" решили сделать два видео про путешествие по Хийумаа. В первом выпуске вам покажут красоты северной части острова. Авторы посетим три маяка, военный музей, столицу Хийумаа город Кярдла и ещё одно загадочное место.

Все подробности — в видеоролике!

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