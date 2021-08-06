ВИДЕО | База НАТО и работа в депо: как выглядит настоящая эстонская провинция?

Я еду в Тапа, город, где расположена База НАТО в Эстонии. За два дня мы посмотрим, как выглядит эстонская провинция, как живут люди. Мы погуляем по городу, пообщаемся с местными жителями, сходим в кафе и посмотрим, где работают люди и как собирают эстонские локомотивы в депо Тапа.

Мы увидим, как должен был выглядеть город по задумкам советских архитекторов во времена ЭССР, как выглядел во времена Первой Эстонской Республики. Погуляем по военному городку времён СССР и по современной эстонской провинции.

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