Почему Расмус Мяги завидует американцам? Что мы знаем о финалисте Олимпиады и рекордсмене Эстонии(4)
Расмус Мяги родился в 1992 году в Тарту. Его родители, Тайво и Анне, начали тренировать своего сына с детства. И если иногда случается, что сотрудничество близких родственников складывается не совсем удачно (пример Келли Сильдару), то в данном случае все было хорошо. По словам родителей, Расмус даже более требователен к себе, чем тренеры. Большую часть своего детства Мяги провел на стадионе Тартуского университета. И он нисколько не жалеет об этом.
"Стадион Тартуского университета, а также спортивный корпус являются для меня особыми местами. Именно здесь я открыл для себя спорт, — признается спортсмен. — В детстве я смотрел все соревнования и то, что происходило передо мной. Это, в свою очередь, побудило меня стать частью мира спорта и, в частности, легкой атлетики".
Конечно, все тренировки в легкой атлетике для Мяги первое время проходили в игровой форме. На более серьезный уровень он перешел только в подростковом возрасте.
"А потом в 18 лет я начал заниматься еще серьезней", — говорит бегун. Даже в 15 лет он еще не был уверен, что легкая атлетика, а именно бег с барьерами станет его любимым делом в жизни. Однако результаты не заставили себя ждать: в 20 лет он занял пятое место на чемпионате Европы среди взрослых, а в 21 год завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы до 23 лет.
В конце концов, он решил выбрать 400-метровый барьерный бег в качестве своей основной специализации.
"Это действительно началось с первых титульных соревнований среди юниоров, где я очень хотел побороться за титул. И после нескольких лет участия в таких соревнованиях не было смысла придумывать что-то новое. С тех пор эти 400 метров с барьерами так со мной и остались, и я рад, что все так получилось", — вспоминает Мяги.
Во время окончания средней школы Расмус готовился к молодежному первенству Европы и вступительные экзамены в университет не вписались в насыщенное спортивное расписание. Так повторялось из года в год, эстонский спортсмен начал зарабатывать серьезные деньги на коммерческих стартах, и высшее образование отошло на второй, а может, и третий план.
"Честно говоря, я не вижу, какую специальность или область обучения я мог бы выбрать для себя. Однако не исключаю, что в будущем все-таки поступлю в университет, — утверждает он. — Нет, я не считаю, что именно диплом делает человека умным и успешным".
Единственное, чему он немного завидует, так это тому, что у его конкурентов из США есть возможность полностью посвятить себя тренировкам и обучению одновременно. Американская система университетского образования это позволяет.
По его словам, нельзя ожидать больших результатов, если человек не является фанатиком и если на 100% не увлечен спортом.
"Спорт для меня — как модель маленького мира. Все, что происходит в мире, происходит и в спорте. И наоборот. Эти сходства поразительны, поэтому очень удобно делать выводы об одном, исходя из другого, — рассуждает Расмус. — Мне интересно смотреть на все через призму спорта. Возможно, поэтому я ценю простоту и честность в этом мире. Этим двум вещам меня научили родители".
Расмус искренне считает, что его дисциплина — 400 м с барьерами — самая интересная з всех беговых видов. "Фавориту труднее выиграть, чем в каком-либо другом виде бега, потому что каждый выбирает свой ритм и тактически следить за противником невозможно, — говорит он. - Тут только на финишной прямой выясняется, кто сумел лучше всего сберечь силы для ускорения".
В финале Игр в Токио Расмус Мяги показал 7-й результат, установив рекорд Эстонии. Блестящее выступление тартуского спортсмена.
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