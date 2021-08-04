Сааремаа и Муху — колыбель эстонских мореплавателей: блогер RusDelfi раскрывает знакомые места с нового ракурса

В 1532 году магистр Тевтонского ордена пересекал замёрзший пролив между островами Муху и Сааремаа. Лёд треснул и великий Вальтер фон Плеттенберг утонул бы, если бы ему на помощь не поспел местный житель по имени Ханскен. Кстати, уроженцы островов прославились не только этим!

Антарктические путешествия уроженцев Сааремаа и Муху

Сейчас в замке Курессааре стоит временная экспозиция посвященная открытию Антарктиды. Оказывается, что родом оттуда ни много ни мало первооткрыватель Антарктиды, Беллинсгаузен, который в 1819-1821 года возглавлял кругосветную экспедицию, проходившую через южный полюс.

Ещё одна весьма интересная личность, связанная с белым континентом — писатель Юхан Смууль, родившийся на соседнем острове Муху. Он умудрился "обплавать" полмира в послевоенные годы и за свои очерки о путешествиях получил Ленинскую премию.

Сегодня мой рассказ про острова Сааремаа и Муху — колыбель эстонских мореплавателей.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.