Финские ученые раскрыли тайну средневекового воина, похороненного в женской одежде

Археологи десятилетиями ломали голову над тем, была ли могила, датируемая периодом между 1050 и 1300 годами нашей эры, могилой состоятельной женщины или двойным захоронением мужчины и женщины.

Теперь они полагают, что место, найденное во время раскопок в Финляндии в 1968 году, является последним пристанищем одного из первых известных в истории воинов-андрогинов.

Новые анализы ДНК и образцов почвы из могилы показали, что у похороненного с оружием и драгоценностями человека было аномальное количество половых хромосом.

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале археологии, говорится, что у человека был синдром Клайнфельтера — генетическое заболевание, при котором мужчины рождаются с дополнительной Х-хромосомой.