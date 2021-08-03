За рубежом
03.08.2021, 15:10

Финские ученые раскрыли тайну средневекового воина, похороненного в женской одежде

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Irina Mägi
Исследователи выяснили, почему финский воин был похоронен в женской одежде. Новые анализы ДНК показали, что это был небинарный человек с дополнительной Х-хромосомой. Об этом пишет The Times.

Археологи десятилетиями ломали голову над тем, была ли могила, датируемая периодом между 1050 и 1300 годами нашей эры, могилой состоятельной женщины или двойным захоронением мужчины и женщины.

Теперь они полагают, что место, найденное во время раскопок в Финляндии в 1968 году, является последним пристанищем одного из первых известных в истории воинов-андрогинов.

Новые анализы ДНК и образцов почвы из могилы показали, что у похороненного с оружием и драгоценностями человека было аномальное количество половых хромосом.

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале археологии, говорится, что у человека был синдром Клайнфельтера — генетическое заболевание, при котором мужчины рождаются с дополнительной Х-хромосомой.

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