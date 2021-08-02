Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК ”Ростов”

”Друзья! Болельщики футбольного клуба ”Ростов”! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера ”Ростова”. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК ”Ростов”, и для сборной России”, — приводятся слова Карпина в сообщении в официальной группе клуба в соцсети ”Вконтакте”.

26 июля РФС подписал контракт с Карпиным о его назначении на должность главного тренера сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления, напоминают "Известия".

Тогда же Карпин в ходе пресс-конференции усомнился, хватит ли ему эмоций для совмещения должностей главного тренера сборной России и футбольного клуба ”Ростов”. Он подчеркнул, что будет необходима поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов и заканчивая тренерами.

В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уточнил, что совмещение работы является пожеланием самого Карпина. При этом он указал, что не считает такое решение правильным, особенно в долгосрочной перспективе.

Теперь же Карпин отметил, что ему хватило одной недели, чтобы понять, что взял на себя серьезную ответственность и если не сможет посвятить команде все свои силы, то это может нанести вред.

”Надо быть честным перед самим собой и футболом”, — добавил он.

Карпин уточнил, в понедельник у него состоялся разговор президентом ”Ростова” Арташесом Арутюнянцем, в ходе которого они пришли к мнению, что в сложившейся ситуации будет лучшим отказ от совмещения его должности с постом главного тренера сборной России.