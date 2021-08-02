Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Есть погибшие, много пострадавших

Уточняется, что авария произошла в провинции города Анталья, Манавгате. Транспортное средство с отдыхающими врезался в ограждение на развязке D-400, а затем вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли четверо. При этом 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы, пишет "Лента.ру".

В Генконсульстве РФ в Турции подтвердили агентству РИА Новости ДТП с туристическим автобусом. По данным дипведомства, инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате происшествия погибли четверо россиян, пятеро получили тяжелые ранения.

”Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра”, — рассказали в Генконсульстве.

Пресс-служба туроператора ”Интурист” в комментарии агентству уточнила, что среди 22 российских туристов, находившихся в автобусе, было девять детей.

”Большинство туристов в автобусе, который попал в ДТП в Турции, были туристы из Самарской области. Сейчас их разместили в четырех больницах”, — сообщили в компании.