Муж легкоатлетки Тимановской уехал из Беларуси

Навоша рассказал, что муж Тимановской уехал в Киев. По его словам, супруг спортсменки отметил, что не будет раскрывать подробную информацию о своем отъезде.

На летней Олимпиаде в Токио Тимановская у себя в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ведома спортсменки внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Решение объяснили эмоционально-психологическим состоянием девушки.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Позже Тимановская обратилась в МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

В настоящее время ситуация со спортсменкой находится под контролем правительства Японии. По словам генерального секретаря кабмина Кацунобу Като, сейчас спортсменка находится в безопасности. Легкоатлетке также предложили помощь несколько европейских стран.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Ранее 2 августа главный тренер белорусской команды по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о странном поведении Тимановской на Олимпиаде. По словам специалиста, спортсменка уединялась и не хотела общаться. Он сообщил, что тренерский штаб принял решение снять Тимановскую с эстафеты и отправить домой, чтобы там "можно было разобраться с ее психологическими проблемами".

В свою очередь белорусский оппозиционер Павел Латушко утверждает, что решение об отправке Тимановской на родину принял лично Александр Лукашенко, которому могла не понравиться критика спортсменки в адрес белорусских чиновников.