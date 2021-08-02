Поздравляем! Эстонская спортсменка взяла на юношеском ЧМ по ММА серебро!

Эстонию на первенстве мира представляли 7 спортсменов из четырех клубов (Tokon, Invicta, RAMM и Englas).

Серебряную медаль в возрастной категории 12-13 лет (весовая категория до 44 кг) выиграла Есения Стеклова из спортивного клуба Tokon (тренер Андрес Грибовский).

Есения провела на турнире четыре боя, ее соперницами стали по две украинки и россиянки.

За медали мирового первенства в болгарской столице бились более 300 спортсменов из 24 стран.

Турнир изначально планировалось провести в Стамбуле, но из-за пандемии он был перенесен в болгарскую столицу, где прошел без зрителей.

Правилами соревнований Международной федерации боевых искусств (IMMAF) запрещены любые удары в голову спортсменам до 18 лет.