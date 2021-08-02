Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось еще на 40 млрд долларов(3)
Так, основной владелец ”Северстали” Алексей Мордашов стал богаче на 6,14 млрд долларов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — 5,82 млрд долларов, основной владелец НЛМК Владимир Лисин — на 5,48 млрд долларов, а член совета директоров НОВАТЭКа и ”Сибура” Геннадий Тимченко — на 4,52 млрд долларов. Состояние президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на 4,01 млрд долларов с начала этого года, президента и совладельца ”Норникеля” Владимира Потанина — на 3,36 млрд долларов. Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов приумножил свое состояние на 3,11 млрд долларов.
Состояние владельца СУЭК и компании ”ЕвроХим” Андрея Мельниченко уменьшилось на 886 млн долларов, основного владельца ”Альфа-Групп” Михаила Фридмана — на 707 млн долларов. Совладелец ”Альфа-Групп” Герман Хан стал беднее на 428 млн долларов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — на 731 млн долларов, а член наблюдательного совета ”Альфа-Групп” Алексей Кузьмичев — на 355 млн долларов.
Самым богатым россиянином по-прежнему остается Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 33,4 млрд долларов.