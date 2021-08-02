Новости России
02.08.2021, 13:51

Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось еще на 40 млрд долларов

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Pixabay
С начала 2021 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось еще на 40 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Billionaires Index, передает Znak.

Так, основной владелец ”Северстали” Алексей Мордашов стал богаче на 6,14 млрд долларов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — 5,82 млрд долларов, основной владелец НЛМК Владимир Лисин — на 5,48 млрд долларов, а член совета директоров НОВАТЭКа и ”Сибура” Геннадий Тимченко — на 4,52 млрд долларов. Состояние президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на 4,01 млрд долларов с начала этого года, президента и совладельца ”Норникеля” Владимира Потанина — на 3,36 млрд долларов. Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов приумножил свое состояние на 3,11 млрд долларов.

Состояние владельца СУЭК и компании ”ЕвроХим” Андрея Мельниченко уменьшилось на 886 млн долларов, основного владельца ”Альфа-Групп” Михаила Фридмана — на 707 млн долларов. Совладелец ”Альфа-Групп” Герман Хан стал беднее на 428 млн долларов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — на 731 млн долларов, а член наблюдательного совета ”Альфа-Групп” Алексей Кузьмичев — на 355 млн долларов.

Самым богатым россиянином по-прежнему остается Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 33,4 млрд долларов.

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