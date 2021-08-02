ФОТО | В Латвии замечен эксклюзивный автомобиль, цена которого может превышать 2 млн евро

Эксклюзивный McLaren Elva замечен возле дилерского центра в Риге, когда автомобиль выезжал из контейнера, в котором он был доставлен в Латвию. Официальный представитель McLaren Riga не подтвердил и не опроверг факта возможной продажи автомобиля, и отказался от детальных комментариев о причинах доставки родстера в страну. McLaren Riga может продавать автомобили и на территории России.

От назойливого ветра в лицо водителя и пассажира избавляет инновационная система управления воздушными потоками McLaren Active Air Management System (AAMS), забирающая воздух в носу родстера (над сплиттером) и выбрасывающая его перед кокпитом через систему углепластиковых лопаток на капоте. Она направляет точно рассчитанную невидимую завесу над головами седоков. Устройство AAMS располагает подвижным дефлектором, который спит, пока скорость низка, но активируется с её ростом. Систему AAMS также можно отключить кнопкой. При этом её внутренний канал перекрывается, что направляет больше воздуха в ряд радиаторов автомобиля.

Двигатель McLaren Elva — это четырехлитровая V-образная турбированная бензиновая восьмерка. У нее два турбокомпрессора, облегченные шатуны и поршни, плоский коленчатый вал, а также система смазки с сухим картером, для предотвращения масляного голодания при больших боковых перегрузках. Его пиковая мощность составляет 815 лошадиных сил, а крутящий момент — 800 Нм. Всю мощность принимает перенастроенная преселективная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод исключительно задний. Разгон до сотни составляет 2,8 секунды, а вот старт с места до 200 километров в час занимает 6,7 секунды. Максимальная скорость — 327 км/ч.