02.08.2021, 11:42
Турецкая волейболистка потеряла несколько зубов в матче с Россией(3)
Foto: Andres Putting
Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила лицо в кровь в матче олимпийского турнира с командой России. Она столкнулась с игроком своей команды в пятом сете заключительного матча группы B, пишет "Чемпионат".
В решающем сете одновременно две турецкие спортсменки пытались сохранить мяч, затем они столкнулись головами. Озбай потеряла несколько зубов, врачи оказали ей помощь на площадке. После этого волейболистку заменили.
Встреча группы B завершилась поражением россиянок со счётом 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).
Сборная Турции набрала девять очков и опередила Россию на одну позицию, заняв третье место в группе B. В плей-офф они встретятся со сборной Бразилии или с командой Сербии.