Сергей Скорович: VAR пойдет футзалу только на пользу

Мы будет говорить на сборах об этом с игроками, что такие эмоциональные качели возможны. Повторю, сейчас мы не знаем от чего отталкиваться, как система VAR будет действовать, будут ли к ней обращаться только судьи или у тренеров будет возможность, как в волейболе, например, запросить просмотр определенного спорного эпизода. Когда узнаем правила применения VAR, то сделаем на этот поправки и коррективы, в том числе обратим внимание и на психологические аспекты, чтобы ребята были готовы и к остановкам игры, и к последствиям пересмотров судейских решений. Если рассмотреть игру нашей сборной в решающих стадиях плей-офф, в полуфиналах и финалах различных турниров, то за свои 10 лет у руля могу сказать, что решения в большинстве случаев судьи принимали не в пользу нашей команды. Это, конечно, всё потом рассматривалось, анализировалось, накладывались жесткие дисциплинарные взыскания на арбитров, но мы раз за разом теряли свои шансы, постфактум счет встреч не меняется. Те же чемпионаты Европы – то нам раздают красные карточки и мы играем постоянно в меньшинстве против испанцев, то судьи не видят нарушений правил португальцами, и они при ничейном счете не получают два явных фола за грубейшие нарушения правил. Да и на чемпионатах мира тоже есть что вспомнить со знаком «минус».

Вы подчеркнули, что в футзале VAR ранее не применялся, то есть на чемпионате мира у всех команд и судей будет новый опыт игры в таких условиях. Это ведь, в том числе, и другой эмоциональный фон у спортсменов, когда твой гол могут отменить, и поставить пенальти тебе, и за минуту игра и счет могут перевернуться.

Нам только сказали, что на турнире впервые будет VAR. Мы просили разъяснений у FIFA – никаких пояснений нет, нам говорят, что подробная информация будет позже. Судя по тому, что мы организация футбольная, я предполагаю, что у нас будет всё похоже с большим футболом и видео просмотры будут происходить после инициативы судейской бригады, если у них будут какие-то сомнения.

FIFA анонсировал нововведение – использование на футзальном чемпионате мира системы VAR. В разных видах спорта видео просмотры применяются по разным схемам, по запросам спортсменов, тренеров или арбитров. Как VAR будет работать в футзале?

То есть вы однозначно поддерживаете VAR?

В большом футболе это вопрос дискуссионный, я для себя до сих пор не пришел к решению, нужен там VAR или не нужен. В некоторых ситуациях он дает возможность судьям принять более правильное или более справедливое решение. А, с другой стороны, есть и такие ситуации, когда игра развивается логично и здорово, гол забивают, а потом его отменяют почему-то, хотя обе команды согласны с происходящим и к судейству нет никаких вопросов.

Но для сборной России VAR нужен на чемпионате мира?

В футзале всё происходит гораздо быстрее и событий гораздо больше, у нас игра более насыщенная, скоростная и напряжённая. И при этом квалификация футзальных судей и их турнирный опыт по сравнению с большим футболом – ниже, и по нам, по сборной России, это всегда очень больно било и существенно отражалось на нашем результате. Поэтому нашему виду спорта VAR точно пойдёт в плюс.

Чемпионат мира по был перенесён на год и все поклонники футзала рады, что турнир всё же состоится. Когда сборная России начинает подготовку?

31 июля команда собирается в Москве и проходит углубленное медицинское обследование. Мы вызываем 25 футболистов, это будут те игроки, которые в расширенном списке будут заявлены на чемпионат мира. Дальнейшая подготовка у нас разделена на два сбора. Первый пройдет с 4 по 16 августа в Нижнем Новгороде, а второй сбор с 23 августа по 8 сентября в Москве и потом мы сразу вылетаем на турнир. На УТС мы планируем привлечь 20 спортсменов. Обычно это было 18 человек, но в связи с ковидом и с тем, что командам разрешили увеличить окончательную заявку с 14 до 16 футболистов, мы тоже расширили список кандидатов. Такая перестраховка связана ещё и с тем, что сборная выходит из отпуска раньше клубов. А раз клубы будут ещё отдыхать, то в случае необходимости замен, болезней или травм нам просто неоткуда будет взять подготовленных спортсменов, лето – это не то же самое, когда игры нашей Суперлиги в разгаре. В итоговую заявку попадут те, кто будет здоров, кто проявит себя и кто получит все допуски от ФМБА, Федерального медико-биологического агентства.

Перед тем, как сборная России отправлялась на Олимпиаду в Токио, спортсменам выдали памятку, как общаться с прессой и болельщиками, как отвечать на провокационные вопросы, а каких тем вообще избегать. Вас перед большими турнирами тоже инструктируют?

Обычно у нас перед отъездом проводится большое собрание команды, и там даются все установки и от руководства АМФР, и, к примеру, от представителей антидопинговой службы. Раньше такого не было – что и как нам говорить на публике или в соцсетях, какие формулировки использовать, возможно, сейчас что-то порекомендуют.

По материалам CA «PRа-техника»