Бизнес Карпина в Испании закончился банкротством. Все из-за ипотечного кризиса и несговорчивых чиновников(10)
В августе 2008-го, представляя журналистам нового гендиректора ”Спартака” Валерия Карпина, Леонид Федун сказал: ”Он достиг больших успехов не только в спорте, но и в бизнесе, будет чрезвычайно полезен нашему клубу”.
Карпин до последнего отрицал переговоры с Федуном. После назначения объяснял: ”На тот момент я не мог сорваться из Испании в Москву, поскольку имел определенные обязательства перед своими испанскими партнерами по бизнесу, а также по личным причинам”.
Об испанском бизнесе Карпина в России было известно мало — разве что связь с недвижимостью. Гораздо чаще писали о его спортивных проектах — в частности, велокоманде Karpin Galicia, которая участвовала в знаменитой Вуэльте. Правда, без особых успехов: на Вуэльте-2008 гонщики Карпина выиграли один из 21 этапов, а лидер команды Эзекьель Москера занял четвертое место в генеральной классификации.
Наличие успешного бизнеса рождало вопросы: почему тогда Карпин принял предложение ”Спартака”, как он планирует совмещать испанский бизнес с руководством клубом в России? Сам Карпин коротко отмечал, что вести бизнес можно и удаленно, так как в Испании у него есть партнеры.
На самом деле к моменту подписания контракта со ”Спартаком” бизнес Карпина в Испании уже летел в пропасть и был обречен. Спустя всего год начались судебные разбирательства, которые привели к банкротству и распродаже активов, включая личные квартиры и дома.
При изучении галисийских медиа, писавших о крахе бизнеса Карпина, складывается впечатление, что бывший футболист переоценил возможности. Он был очень популярен в Виго и надеялся, что эта популярность позволит ему легко найти общий язык с городскими чиновниками. А это оказалось не так. Чиновники не шли навстречу, когда надо было согласовать параметры крупных жилищных комплексов, под строительство которых Карпин набрал кредитов в банках. А тут еще и начавшийся в 2007 году ипотечный кризис обрушил цены на недвижимость, сделав проекты заведомо убыточными. Звонок от Федуна оказался как нельзя кстати.
Sports.ru восстановил этот малоизвестный эпизод биографии главного тренера сборной России.
Виго
В начале 2000-х всю Испанию захлестнул бум на рынке недвижимости. Цены на жилье росли рекордными темпами, подталкиваемые дешевой ипотекой и раздуваемые спросом со стороны иностранных инвесторов. Инвестиции в испанскую недвижимость считались надежными и высокодоходными. Среди тех, кто решил заработать на этой волне, оказался и Валерий Карпин.
В середине 2003 года Карпин купил здание в историческом центре Виго, на центральной улице Пи-и-Маргаля. Там располагался приют для малоимущих стариков, его содержали монахини из католического ордена Палотинок — сестер милосердия, давших обет заботы о малоимущих и больных. Богадельня была построена в 1910 году на участке, который монахиням подарил военный капеллан Виго Хуан Мануэль Перес Мартинес. Монахини получили от Карпина около 8,5 миллиона евро и перевезли 123 стариков из центра города в более тихую обитель в пригороде Виго.
Футболисты планировали вложить в строительство элитного жилья и коммерческих площадей 130 миллионов евро (разумеется, с учетом кредитов). В локации с роскошным видом на бухту Виго, рядом со старым городом и популярным кварталом баров и ресторанов, должен был появиться новый престижный комплекс из 350 апартаментов и с ландшафтным парком. Однако возникла проблема: Карпин не мог договориться с городским советом об условиях строительства. В испанской конституции есть гарантии для определенных категорий граждан покупки жилья по установленным государством льготным ценам. Для этого муниципалитеты договариваются с коммерческими застройщиками, что часть построенного жилья будет передаваться городским властям для этих нужд. В случае с Карпиным чиновники хотели по завершении проекта получить 30% площадей. Карпин был готов отдать только 10%. Спор затянулся на годы.
Дом с торговым центром на месте католического колледжа
Другой провальный проект Карпина — строительство элитного дома и торгового центра на месте католического колледжа Сан-Хосе де Клюни на улице Гран Виа. Этот проект изначально был рискованным, и Карпин знал об этом. Дело в том, что прежний владелец земельного участка — местная строительная компания Inversiones Canaima — на момент продажи обветшалого здания Карпину уже несколько лет вела тяжбу с муниципальными властями Виго.
Начавшийся в 2007 году кризис на рынке недвижимости означал крах так и не начатого проекта: цены на жилье в Испании рухнули. Застройщики отдавали квартиры на 70% дешевле первоначальной цены и все равно не могли найти покупателей — продажи упали в два раза. Начинать масштабное строительство в подобной обстановке для Карпина было бы авантюрой.
Строительство так и не началось, но проблема была в том, что на покупку здания богадельни и участка земли поблизости Карпин брал кредит в банках BBVA и Santander. Газета El Pais писала, что Карпин и Сальгадо успели вложить в проект 40 миллионов евро, из них 30 — банковские кредиты. С учетом процентов долг вырос до 35 миллионов евро. Попытки перекредитоваться или привлечь новых партнеров закончились неудачей.
Участок земли и здание были в залоге у банков. Пока проект не мог сдвинуться с мертвой точки, бывший монастырский приют захватили левые активисты и устроили там сквот. В 2014-м в галисийских медиа писали, что Карпин может вернуться и возобновить проект. Но этого не случилось, а в 2018 году инвестиционный фонд Autonomy Global Opportunities американского банкира Роберта Гиббонса (по иронии судьбы работавшего до этого в Lehmann Brothers — одном из главных виновников глобального кризиса на рынке недвижимости) при помощи денег Morgan Stanley (банк выделил 400 млн долларов) выкупил у банков долг Карпина и получил право застройки в районе Баррио-ду-Кура.
В 1998 году мэр Виго Мануэль Перес подписал соглашение с девелопером, который взялся за перенос колледжа в другое место — в ответ город должен был разрешить построить на освободившемся участке коммерческое жилье.
Однако следующий мэр Виго Луис Кастрильо категорически отказался от изменений — на месте колледжа можно было построить только образовательное или лечебное учреждение. А это делало проект нерентабельным.
В 2005 году, когда спор о способе использования участка не был завершен, Карпин приобрел его за 17,5 миллиона евро, писало издание Faro de Vigo. В интервью местным журналистам он признавал, что это ”рискованная инвестиция”, но при этом явно рассчитывал, что его популярность в городе поможет договориться с властями. ”У нас есть шанс, — говорил Карпин. — Городской совет должен понимать, что заброшенный дом никому не приносит пользы, а наш проект может вдохнуть новую жизнь в этот квартал”. Проект Карпина предусматривал строительство 8400 квадратных метров жилья и 2600 квадратных метров коммерческих площадей.
Но как и в случае с Баррио-ду-Кура, с чиновниками Карпин не договорился. Городской совет говорил, что видит на этом месте здание новой муниципальной библиотеки и культурного фонда Виго. В мае 2009 года доведенный до отчаяния Карпин предлагал городу 4 тысячи квадратных метров в будущем здании — треть от всего объема проекта. Однако власти это не устроило. 23 декабря 2009 года банк Caixanova потребовал у Карпина 27 миллионов, взятые в кредит. Спустя неделю футболист признал, что платить ему нечем — и здание колледжа досталось банку.
”Это мог быть отличный городской проект с первоклассной архитектурой. Мы прикладывали все усилия, но Caixanova устал ждать, а у Карпина были ресурсы только на несколько лет”, — подводил итог проекта менеджер Карпина Хосе Креспо.
В 2011 году Карпин в последний раз попытался выйти из проекта без потерь. Здание колледжа было выставлено на торги за 36 миллионов евро — по оценочной стоимости. Если бы кто-то заплатил бы столько, Карпин не просто закрыл бы кредит, но и получил бы 9 миллионов евро сверху. Но желающих купить не нашлось — и колледж все-таки отошел банку за долги.
Впоследствии банкиры нашли покупателя, и на месте колледжа появился коммерческий дом престарелых — такой вариант городской совет устроил.
Бизнес в Бразилии и тотальная распродажа имущества
Под рухнувшими девелоперскими проектами оказались погребены и прочие направления бизнеса Валерия Карпина.
Первым еще в 2010 году в суд отправился фонд Fundación Ciclismo Gallego, через который Карпин вместе с правительством Галисии спонсировал профессиональную команду по шоссейным велогонкам Karpin Galicia.
Велокоманда не была для Карпина бизнесом. Ее создание инициировало региональное правительство, оно же в 2006 году и привлекло российского футболиста в качестве спонсора. ”В Испании, в частности в Галисии, велоспорт очень популярен. Это не только реклама моей строительной фирмы, но и помощь региону, в котором я живу и занимаюсь бизнесом”, — объяснял Карпин.
Единственными активами Карпина без обременений, которые обнаружил суд, оказались две компании в Бразилии, учрежденные футболистом в 2004 и 2006 годах. Они значатся в реестре юрлиц Бразилии — Genipabu Invest и Empreendimentos Tabatinga Turismo Ltda. Первая обозначена как компания гостиничного бизнеса, вторая — как туристическое агентство. Суд оценил оба актива в 2 миллиона евро. Представитель Карпина оценивал их в 2,8 млн евро.
Суд пришел к выводу, что, несмотря на наличие активов в Бразилии, компания Valery Karpin S.L. находилась в критическом финансовом положении — оно отягощалось долгами по налогам и социальным выплатам. Компания имела отрицательный капитал более одного миллиона евро, обесцененные активы и отрицательный оборотный капитал. Говоря проще, Валерий Карпин был признан банкротом.
После этого был запущен механизм распродажи личных активов Карпина, чтобы вернуть деньги кредиторам. Например, 17 января 2014 года La Voz de Galicia сообщала о покупке недостроенного двухэтажного шале в живописном уголке Галисии — Нигране. Загородный дом, который, возможно, Карпин строил для себя, достался коллекторам из Барселоны за 315 тысяч евро — 70% стоимости. Банки-кредиторы забрали самые ликвидные активы: Banco Pastor — штаб-квартиру компании Карпина, оцененную в 900 тысяч евро, банк Novacaixa — две принадлежавшие Карпину квартиры в Виго (на улице Прогресо — за 480 995 евро, на улице Эдуардо Иглесиаса — за 200 тысяч евро).
В 2015 году все компании Карпина в Испании официально закрылись.
Обосновавшись в России, Валерий Карпин держался в стороне от бизнеса. В базе ЕГРЮЛ есть запись о регистрации ИП в 2017 году. Но уже через год оно было закрыто.